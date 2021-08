La sinceridad de Iago Aspas tras el penalti de Llorente: "Las manos no quedan claras"

El triunfo del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo estuvo marcado por la polémica. Primero por el penalti señalado por mano a Marcos Llorente y después por la tangana final que atrasó el final del encuentro. Sobre todo ello habló un sincero Iago Aspas, goleador para el cuadro gallego, nada más terminar el partido. El delantero reconoció que sigue sin comprender el reglamento de manos y aseguró que pensaba que no era.

Iago Aspas, a la pregunta de si entiende cuándo se señala mano y cuándo no, fue rotundo: "La verdad que no". De hecho, y pese a que se favorecieron de esa polémica decisión de Munuera Montero en Balaídos, el veterano aseguró que en un primer momento creía que no era penalti. "Si te soy sincero, pensé que no había sido. Me cogió un poco de lado porque no lo vi todo bien. Marcos -Llorente- me decía que no, confié en él hasta que el árbitro dijo que era penalti", aseguró a Movistar Plus.

Respecto a la tangana final, que obligó a llevar el partido a casi 100 minutos de juego, destacó que no dejaba buena imagen del equipo. "No nos beneficia. Nos hemos equivocado. A raíz del tumulto hemos tenido dos ocasiones y casi conseguimos el empate, pero bueno. No hemos hecho una buena parte, nos hemos equivocado y en la que han tenido nos han aniquilado", subrayó un Iago Aspas que tuvo en su pie el gol del empate.

El gallego, por esos errores ante Oblak, se marchó "jodido" a casa. "La primera parte no nos encontramos cómodos. El campo estaba un poco seco, nos ha perjudicado un poco que el terreno no estaba en buenas condiciones. La primera que han tenido no han perdonado y la segunda más de lo mismo. Otro intento de salida, hemos despejado mal... Y nos han cogido un hueco atrás", aseguró.

"Luego he tenido el empate, no se me puede escapar. Me voy jodido porque teníamos ahí un punto en esa ocasión mía". Pese a todo, Aspas ya piensa en el futuro: "Seguimos intentando luchar, pelear desde lo nuestro. Nosotros solo miramos lo nuestro, intentar hacer las cosas lo mejor posible y el lunes tenemos otro partido".

La mano de Llorente

Por ver está si para la próxima jornada se habrán aclarado nuevamente los criterios de la mano. Los árbitros españoles, por medio del CTA, dieron recientemente una rueda de prensa para explicar todos los supuestos donde se pitaban o no estas infracciones. Y, pese a haberse puesto a disposición de jugadores y entrenadores, las dudas entre los protagonistas se mantienen.

El caso de Marcos Llorente en esta primera jornada de La Liga demuestra que la normativa sigue sin estar clara para los futbolistas. Los colegiados, a la vista de esta polémica, no comienzan con calma la nueva temporada liguera.

