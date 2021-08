El Barça no zanja sus problemas: la vuelta de Messi se complica

El delantero argentino sigue disfrutando de su descanso tras jugar la Copa América. Leo Messi no ha hablado desde que terminara el torneo de selecciones y su continuidad en el Barcelona está en el aire. No porque no haya acuerdo, pues desde el club catalán se ha desprendido en varias ocasiones que Messi quiere seguir. Pero sí por las dificultades de la entidad para ajustarse a los límites salariales y al Fair Play Financiero.

Así las cosas, la previsión de que pudiera sumarse a los entrenamientos de Ronald Koeman este 2 de agosto parece complicada. Durante los últimos días surgió el rumor de una posible incorporación de Leo Messi a las sesiones del Barcelona, pero finalmente no se dará la sorpresa y el argentino no entrenará con el resto de compañeros hasta que no sea oficial su renovación.

Una de las claves es que entrenar sin tener contrato en vigor conllevaría una serie de gastos como el del seguro del jugador, además de complicaciones técnicas que se sumarían a los numerosos frentes abiertos del Barcelona. Por ello, para ver a Leo Messi a las órdenes de Ronald Koeman habrá que esperar unos días más. Un nuevo revés con el inicio de La Liga a la vuelta de la esquina.

"L'actitud, l'entrega i l'ambició de l'equip han estat molt important"



— @RonaldKoeman, content després de la victòria contra l'Stuttgart pic.twitter.com/6ULqipM1wB — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 31, 2021

El primer partido del conjunto azulgrana será el próximo 15 de agosto. Un debut que se producirá ante la Real Sociedad y para el que Leo Messi, por el momento, no llegará ni con 15 días de preparación con el resto del equipo. Fichajes como Agüero, Memphis Depay o Eric García -presente en los JJOO- no conocerán o reencontrarán con el '10' hasta bien tarde.

Desde el conjunto azulgrana siguen trasladando total tranquilidad sobre la renovación de Messi, pero los hechos indican que la situación sigue paralizada. Ni hay acuerdo oficial, ni se conocen las dificultades para inscribirle ni se tiene una fecha fija para que pueda unirse a la preparación del técnico holandés. Sus vacaciones, algo cortas este curso por la celebración de la Copa América, podrán alargarse unos días.

Los equipos negocian

A pesar de que desde el Barcelona se ha incidido en que no hay ningún problema, las últimas declaraciones de Laporta reconocieron que ambas partes siguen negociando. El equipo más cercano a Messi se ha quedado en la Ciudad Condal mientras él estaba de vacaciones y los representantes del Barça han trabajado para buscar el acuerdo más beneficioso para los dos. Algo que por el momento no ha llegado.

Tal es la presión de que Messi pueda verse obligado a dejar La Liga que ya hay dirigentes de clubes que han pedido dar vía libre al argentino. Por ejemplo, el máximo responsable del Getafe, Ángel Torres. El presidente del club azulón aseguró recientemente que Messi sería una una gran perdida para la competición y que había que "levantar un poco la mano" para facilitar su inscripción.

[Más información - Piqué: "Espero que Messi esté convencido y podamos tenerlo pronto con nosotros"]

Sigue los temas que te interesan