Rey Manaj, nuevo nombre en el Barça: el joven albanés que pide hueco a Koeman con tres goles

El FC Barcelona jugó su primer partido amistoso de la pretemporada y sumó un positivo triunfo. Pese a los pocos efectivos y a la importancia otorgada por Koeman a la cantera, hubo un nombre propio que destacó por encima del resto. Y no fue otro que el de Rey Manaj, un joven delantero internacional con Albania que pide paso en el equipo catalán. A la espera de poder inscribir a los nuevos fichajes, el goleador sueña con tener un hueco.

El cuadro culé no tuvo problema para imponerse al Gimnastic de Tarragona (4-0). Más allá de la superioridad en el juego, también consiguieron quedarse con un jugador más tras la expulsión por roja directa a Quintanilla poco después de sobrepasar la media hora de juego. Los azulgranas se supieron claramente mejores y acabaron arrollando con cuatro dianas. Tres de ellas del propio Rey Manaj. Pero, ¿quién es este canterano al que el Barça define como un "delantero que destaca por su olfato goleador y su corpulencia"?

Nacido en 1997, comenzó a dar sus primeros avances en el fútbol base en Italia. Ni más ni menos que en un histórico como la Sampdoria, que le vio crecer en categorías inferiores hasta 2014. Fue entonces cuando vivió su primera experiencia profesional al fichar por un club de la Serie C. Su talento no pasó desapercibido y el Inter se hizo con sus servicios, pero sin ni siquiera jugar 10 partidos le buscó una salida. Llegaron las cesiones y la inestabilidad para un Rey Manaj que no encontraba su sitio.

Eso sí, en 2015 ya había consegudo lo que era un sueño para cualquiera: debutar con la selección de Albania tras varias apariciones en las categorías inferiores. De hecho, en los últimos amistosos disputados por el conjunto nacional ha sido uno de los habituales en la convocatoria.

El año 2017 le dio su primer espacio en España de la mano del Granada y un año después se fue, también en calidad de cedido, al Albacete. Ahí se ha mantenido disfrutando de la Segunda División nacional hasta 2019, cuando pasó a formar parte de la cantera culé. En las dos últimas temporadas, Rey Manaj ha rozado los 20 goles en conjunto.

Los fichajes, en duda

Tras esta aparición en el primer amistoso de la pretemporada, y con el Barcelona con serios problemas económicos para inscribir a fichajes como Depay y Agüero, Rey Manaj se presenta como una alternativa. Bien para Koeman o para Laporta, que puede buscarle una salida en forma de traspaso que alivie las cuentas azulgranas y dé cierta esperanza para cumplir con el Fair Play Financiero que pide La Liga.

Sus goles ante el conjunto de Tarragona ya le han dado cierto momento de protagonismo. Aprovecharlo durante la breve pretemporada está en su mano y en la del técnico. Rey Manaj, además de su peculiar nombre, ya ha conseguido dar que hablar con tan solo 90 minutos disputados.

