Kempes aviva la polémica: "Por más que gane Messi, nunca podrá compararse con Maradona"

'El Matador' fue contundente respecto a la constante comparativa entre Diego Armando Maradona y Leo Messi, después de que este último ganara al fin la Copa América. Mario Alberto Kempes pasó por los micrófonos de ESPN México para hablar del éxito de Argentina en el torneo continental, aunque lo que más ha llamado la atención son sus palabras sobre el que ya no es jugador del Barça, a expensas de que llegue el anuncio de que vuelve a estar vinculado al club azulgrana.

Fue Ángel Di María el hérore de la selección, pero todos los focos se centraron en 'La Pulga'. Aún así, la leyenda de clubes como el Valencia no cree que este éxito le ponga a la altura del eterno '10'. "Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante, si cabe la palabra, de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra", explica un Kempes que comenzaba así su disertación.

Poco después daba la principal razón por la que Messi jamás superará el legado de Maradona: "Desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la selección argentina. Este título le va a servir a él y a muchos de la selección, pero no para el pueblo argentino. Si quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. Siempre le va a faltar".

¿Jamás superará Messi el legado de Maradona? https://t.co/o9C1Nc5pEE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 12, 2021

Argentina se proclamó campeón de la Copa América 2021 el pasado sábado tras vencer por la mínima diferencia al anfitrión en lo que fue una nueva edición del 'Maracanazo' contra Brasil. De esta manera pusieron fin a un ayuno de 28 años sin títulos. Además, sirvió para que se vengaran de la derrota sufrida en semifinales de la edición de 2019 frente a los brasileños, que buscaban su segundo título consecutivo.

[Más información: Laporta: "¿La renovación de Messi? Progresa adecuadamente"]