Capello y su recado a la Selección: "Italia no se puede dormir con España, juegan un fútbol lento"

La selección española afronta este martes el duro reto de vencer a Italia en las semifinales de la Eurocopa. Los de Luis Enrique están a solo un paso de meterse en la gran final y a solo dos de poder volver a levantar un título nueve años después. Sin embargo, enfrente tendrán a uno de los equipos más en forma de la competición.

Italia llega crecida después de haber ganado todos sus partidos y de haber encajado solo dos goles. Además, ha derribado por el camino a equipos muy en forma como Austria o Bélgica. Sin embargo, llegado a unas semifinales de la Euro, cada rival puede ser complicado y ante España no lo tendrán nada fácil.

A pesar de eso, en el país transalpino, tienen mucha confianza en su equipo y así lo ha demostrado un histórico del fútbol italiano como es Fabio Capello, quien ha hablado para La Vanguardia y para el Corriere della Sera sobre el partido que medirá a los dos equipos y sobre las posibilidades de cada uno de avanzar de ronda.

El entrenador italiano Fabio Capello UEFA

"Italia es un equipo que está desarrollando un fútbol muy rápido, de muy buena calidad. Todos corren, todos ayudan, tienen un buen planteamiento táctico". Capello es optimista con Italia de cara a ese duelo, aunque lamenta la baja de Spinazzola, una de las claves del conjunto itálico: "Es una lástima, porque es un futbolista que podía romper la defensa de España, como lo ha hecho en otros partidos".

Capello no solo ha hablado de Italia, sino que también ha analizado a algunas figuras de la selección española como Pedri: "Me encanta. Nunca he visto a un jugador de 18 años con tanta personalidad y tanta calidad como la que tiene Pedri. Tiene una confianza impresionante. Además, trabaja mucho, corre, defiende, ataca".

"Es increíble. Es bien conocido que la primera vez que vi jugar a Messi en directo dije que sería un fenómeno y que me encantaba. Pues bien, vamos a decir que Pedri, como centrocampista, puede ser lo mismo, uno de los mejores del mundo porque lo tiene todo". Una comparación que sin duda dice mucho del potencial del canario.

Recado a España

Sin embargo, no todo fueron halagos para el equipo español, ya que puso en alerta a Italia sobre el juego de la Selección, que Capello definió como lento. De hecho, la reflexión que dejó el técnico italiano da a entender que los de Mancini lo pueden pasar mal si se dejan llevar por ese ritmo tranquilo de España en lugar de poner su vértigo habitual.

Koke Resurrección, durante el partido entre Suiza y España REUTERS

"No nos durmamos. España juega un fútbol lento, si nos adaptamos a ese ritmo corremos el riesgo de sufrir. España tiene grandes cualidades técnicas, excelente posesión del balón. Para contrarrestar esta característica necesitamos rapidez y claridad a la hora de recuperar el balón: reiniciar y atacar inmediatamente. Tenemos calidad y la defensa española no es en absoluto imbatible".

Por último, Capello analizó uno de los grandes cambio que vivirá el fútbol español esta temporada, la llegada de otro italiano, Carlo Ancelotti, al banquillo del Real Madrid: "Tiene una gran tarea por delante, pienso que en el momento actual del Madrid, Florentino Pérez ha elegido al hombre idóneo".

[Más información: Dani Olmo, el 'Erasmus' que quiere tocar el cielo: el sueño de un novato marca el rumbo de la Selección]