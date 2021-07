Laporte: "¿Jugar con España? Lo he dicho una y diez veces, estoy muy feliz"

Laporte fue el protagonista de la rueda de prensa de España antes del duelo ante Suiza. El central del Manchester City, que hasta hace unos meses no era seleccionable para el conjunto de Luis Enrique, se convirtió en un 'fichaje' para la Eurocopa con una previa nacionalización y tras la petición del técnico. Semanas después, el zaguero se ha convertido en uno de los titulares fijos en el torneo de selecciones.

El central, ante los medios de comunicación, ha defendido la confianza que tiene el grupo de cara a la Eurocopa. Además, se ha mostrado muy contento y cómodo de haberse incorporado a la Selección, donde el apoyo de todos los jugadores y la relación con amigos como Eric García, a quien conoce del City, han sido claves en su adaptación.

Opciones

"Todos los partidos son muy importantes. Hemos luchado muchísimo para estar aquí. Tenemos que afrontar los partidos como finales, sabemos que no podemos fallar porque a la mínima sería volver a casa. Nuestro objetivo es el mismo que el del todo el mundo, que es llegar lo más lejos posible".

Favoritismo

"No sé si somos favoritos. Tenemos una selección muy buena, lo hemos demostrado en los últimos partidos. Un grupo espectacular, es muy difícil batirnos. Llevamos varios partidos haciéndolo bien y ganando, por eso estamos en cuartos de final. Tenemos muchas ganas de más".

Defensa

"Si metes cinco goles y recibes tres, pasas. Si metes más goles que encajas pues pasas. Evidentemente tenemos que corregir cosas, pero lo más importante en el fútbol es ganar y es lo que hemos hecho".

No reencontrarse con Francia

"Puede que sí o que no -tener presión-, no he vivido el momento. Ahora estoy concentrado en Suiza, hay mucha ilusión y ganas, esperemos que todo salga bien".

Eric García

"Hemos tenido la suerte de compartir vestuario aquí y en el City. Es muy joven, tiene muchísimo por delante. Creo que nos complementamos muy bien en todos los sentidos. Él es diestro, yo zurdo. En la salida de balón puede ser muy bueno para los dos, estoy muy contento de compartir vestuario con él".

Motivación contras las grandes

"Yo te hablaría de esta Eurocopa. En los dos primeros partidos merecimos más. Nos ha costado, pero en el fútbol es algo normal, no se puede ganar tres a cero todos los días y menos en una competición como esta. Hay rivales que quieren ganar, puede ser que nos hayan salido mejores partidos contra grandes selecciones, pero todos los rivales son difíciles".

Jugar con España

"Lo he dicho una y diez veces. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir grupo con estos compañeros que me han acogido muy bien. Desde el minuto uno me he sentido muy agusto y estoy muy contento con ello".

Fallos en defensa

"Tenemos que seguir en nuestra línea, hacer lo que mejor sabemos que es jugar al fútbol. Tener posesión e intentar crear peligro. Los 10 últimos minutos los hemos vuelto a ver y lo hemos analizado. Evidentemente, como en todos los partidos, se pueden mejorar las cosas. No lo hicimos tan mal como para recibir dos goles. Otras selecciones han vivido lo mismo, es fútbol. Tenemos que hacer autocrítica y ser críticos con nosotros mismos. Pensar que esto no se puede producir y de cara a futuro intentar mejorarlo".

¿Cómodo en ambos puestos en la defensa?

"Sí".

