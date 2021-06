Países Bajos presenta su candidatura tras arrollar a Macedonia del Norte y firmar el pleno de triunfos

Países Bajos ya es equipo de octavos de final de la Eurocopa 2020 y, además, como primero de su grupo. La Oranje no dio opción a Macedonia del Norte en su victoria en la jornada 3 en el Johan Cruyff Arena. [Narración y estadísticas: Macedonia del Norte 0-3 Países Bajos]

Pleno de victorias de Países Bajos en esta fase de grupos y presentación muy seria de su candidatura en esta Euro 2020. Dumfries no marcó esta vez, pero sí lo hicieron Memphis Depay y Wijnaldum, este último por partida doble. La fiesta en Ámsterdam fue total, ciudad que despide a su selección tras una fase inicial inmaculada.

Aunque el partido dio para más y es que se escenificó una emotiva despedida a Pandev. Ante Países Bajos no consiguió marcar, pero sí que se llevó una ovación total en el Ámsterdam Arena, con pasillo incluido de sus compañeros de selección y con leyendas como Sneijder aplaudiendo en pie en la grada, en su último partido con la selección de Macedonia del Norte, con la que ha disputado 122 encuentros y ha marcado 38 goles.

Cuando los equipos se estaban aún tanteando, Macedonia del Norte sorprendió al contraataque con un gol de Ivan Trickovski, anulado por fuera de juego, que le había servido el veterano Goran Pandev, quien tras 121 partidos y a punto de cumplir 38 años vestía por última vez la camiseta de su selección.



Países Bajos fue creciendo, con Memphis Depay, Dufries y Wijnaldum enseñando los dientes a Macedonia, que no renunciaba a la contra y a punto estuvo de marcar con un disparo desde la frontal del área de Aleksandar Trajkovski que golpeó un palo.



Y hasta ahí duró la igualdad. Fue justo después, también al contraataque en una primera parte de mucho correcalles, cuando llegó el primero de los neerlandeses, con factura impoluta de Memphis Depay.



La estrella holandesa, que no había brillado hasta ahora, abrió desde el centro del campo para Donyell Malen, que le asistió de vuelta desde la banda para que el "león" neerlandés anotara en el minuto 24 su segundo tanto en el campeonato.



La "Oranje" pudo incrementar su ventaja aún en la primera mitad, pero hubo que esperar a la segunda parte -con Timber y Berghuis en lugar de De Vrij y Dumfries-, para que Países Bajos certificase su victoria ante una selección balcánica cada vez más endeble.



Los goles los puso Wijnaldum, con Memphis Depay como socio imprescindible. El nuevo delantero azulgrana sirvió el segundo para que el nuevo jugador del París Saint-Germain rematara a placer en el minuto 51.



La dupla ofensiva de la "Oranje" volvió a funcionar en el minuto 58, cuando una bonita triangulación entre Frenkie De Jong, Donyell Malen y Memphis Depay terminó con un disparo del último que atajó en primera instancia el guardameta normacedonio del Rallo Vallecano Stole Dimitrievski, que nada pudo hacer cuando Wijnaldum empujó el rechace a la red.



Los neerlandeses, que gozaron de ocasiones para engrosar el tanteo, jugarán los octavos de final el 27 de junio en Budapest contra el tercer clasificado del grupo D, E o F, dependiendo cuáles sean los mejores terceros. A falta de disputar sus últimas jornadas, ocupan esos puestos Croacia, España y Portugal, respectivamente.



El punto emotivo del partido llegó en el minuto 67, cuando el veterano Goran Pandev, capitán de Macedonia del Norte, fue sustituido y sus compañeros hicieron un pasillo de despedida a la gran leyenda viva del fútbol macedonio.



Aunque Pandev no consiguió marcar, como contra Austria, asumió el peso del equipo y dejó una asistencia anulada por fuera de juego y algún taconazo para cerrar una carrera con 121 comparecencias como internacional y 37 goles con la selección de Macedonia del Norte.

Macedonia del Norte 0-3 Países Bajos

Macedonia del Norte: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Elmas, Ademi (Nikolov, 78'), Tricovski (Churlinov, 56'), Bardhi (Stojanovski, 78'), Alioski; Trajkovski (Hasani, 67') y Pandev (Kostadinov, 67'),

Países Bajos: Stekelenburg; Van Aanholt, Blind, De Vrij (Timber, 46'), De Ligt, Dumfries (Berghuis, 46'); F. De Jong (Gakpo, 79'), Wijnaldum, Gravenberch; Memphis Depay y Malen (Promes, 66').

Goles: 1-0, 25' Memphis Depay; 2-0, 50' Georginio Wijnaldum; 3-0, 57' Georginio Wijnaldum.

Árbitro: Árbitro: István Kovács (ROU). Amonestó a los normacedonios Stefan Ristovski (18'), Visar Musliu (47') y Ezgjan Alioski (65').

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la Eurocopa disputado en el estadio Johan Cruyff Arena (Ámsterdam, Países Bajos) ante unos 16.000 espectadores sobre 55.500 asientos de aforo. Fue el último partido como internacional de Goran Pandev, que deja la selección de Macedonia del Norte.