Mourinho hace su apuesta para la Eurocopa: el análisis por el que España no jugará la final

La Eurocopa está más cerca de comenzar y las selecciones encaran los últimos días para disputar sus partidos de preparación. España, sin ir más lejos, inició este camino con un empate ante Portugal dejando serias dudas en el potencial goleador. Esta puede ser una de las claves y técnicos veteranos como José Mourinho han destacado que, según su experiencia, impedirá a España estar en la final del torneo.

El técnico portugués ha realizado su particular previsión de lo que puede ocurrir en el torneo de selecciones. Y, en ningún caso, ve a España disputando el partido por el título continental. Mourinho destaca el liderazgo de Luis Enrique como seleccionador, el talento técnico de los jugadores convocados y la juventud de muchos de ellos. Sin embargo, echa en falta un goleador de referencia.

Mourinho, en un artículo para The Sun, cree que por ello España no jugará esa gran final. El luso recuerda la referencia ofensiva que tuvo en su día la Selección con David Villa en punta de ataque. Una situación que no se da en estos momentos y que puede acabar pasando factura al conjunto nacional. Según el entrenador, no tener puntería frente a un rival inteligente se puede convertir en la sentencia de España.

Morata durante el España - Portugal

La Selección de Luis Enrique "puede ganar a cualquiera", pero Mourinho no les ve jugando la final de la Eurocopa. Su análisis, a la vista del primer partido disputado, puede parecer correcto. España empató ante Portugal en un duelo que dominó en posesión y hasta en ocasiones, pero que pudo haber acabado con derrota si Cristiano hubiera acertado la única ocasión clara que tuvo con un cabezazo.

Luis Enrique, lejos de meterse presión, dejó clara su confianza en el equipo español y las opciones de estar entre las seis favoritas del torneo. "Lo que menos me ha gustado ha sido el resultado, sin tener demasiadas ocasiones claras hemos hecho las aproximaciones suficientes para ganar el partido", reconoció en rueda de prensa.

Los favoritos de Mourinho

El entrenador portugués ve a dos selecciones por encima del resto. La primera es la que será anfitriona de gran parte de la Eurocopa. Una Inglaterra con Harry Kane en punta de ataque y que, según Mourinho, tiene una oportunidad de oro para proclamarse campeona de Europa. Es un ahora o nunca, según el extécnico del Tottenham. Sin embargo, no es la única a la que ve con opciones.

La Francia de Mbappé y Benzema es la otra gran selección aspirante al título. Los galos parten, al menos para la mayoría de aficionados, como principales candidatos a ser campeones. Una situación que también ve Mourinho. Su Portugal, por ejemplo, también puede llegar lejos, pero la dureza de su grupo hace que el luso deje en el aire su avance en el torneo: pueden quedarse fuera o llegar hasta el final.

Seleciones como Holanda, Escocia o Gales no tienen opciones de pelear por el galardón. Y respecto a Italia, donde seguirá de cerca a los jugadores de su nueva Roma, Mourinho cree que tienen un gran nivel táctico y que pueden pelear por estar entre los últimos cuatro equipos con vida en la Eurocopa.

