Luis Enrique defiende a Morata: "Es para aplaudir, pero ya está muy acostumbrado"

El empate de España ante Portugal tuvo muchas lecturas. Pero la mayoría, al menos para Luis Enrique, fueron más positivas que negativas. El seleccionador nacional puso en valor las ocasiones creadas, la buena gestión de la defensa y el gran rendimiento de algunos jugadores con poco rodaje como Laporte.

Luis Enrique, además, defendió a capa y espada a un Álvaro Morata que terminó como gran protagonista del empate ante Portugal. El delantero tuvo varias ocasiones, pero perdonó una última solo ante Rui Patricio y mandando el balón al larguero. En la grada del Wanda, entonces, se escucharon algunos pitos. Sin embargo, Luis Enrique ha destacado que no escuchó nada y que Morata, acostumbrado a las críticas, terminó perfectamente el partido.

Análisis

"Lo que más me ha gustado ha sido la actitud. De las cosas que hemos trabajado, creo que los primeros 60 minutos logramos anular a la actual campeona de Europa y de la Nations League. No han podido dar tres pases seguidos. En general estoy contento. Lo que menos me ha gustado ha sido el resultado, sin tener demasiadas ocasiones claras hemos hecho las aproximaciones suficientes para ganar el partido. Lo positivo es que, después de dos partidos contra Alemania en estos últimos doce meses, dos partidos contra Países Bajos, dos contra Portugal, España no ha perdido ninguno".

Ocasiones

"Si marcas seis goles nadie pregunta. Es lo de siempre. Mi trabajo es el de generar confianza, que los jugadores den su mejor versión, y que a nivel táctico el equipo tenga una identidad. No me enfado si mis jugadores fallan ocasiones de gol, los primeros interesados son ellos. Jamás voy a reprochar que no materialicen".

Unai Simón

"Ha estado bien más allá de algún error, pero el resto de compañeros también han cometido errores. Los errores de los porteros generan complicaciones, pero en general, y lo que más me gusta de él, es su personalidad. Un error no le va a condicionar. Nosotros necesitamos del portero para jugar con superioridad".

Morata

"No me preocupa, me ocupa. Lo he explicado de la mejor manera que sé en la anterior pregunta. La ultima jugada en la que Morata se ha matado a presionar, que ha sido un incordio constante para los portugueses, haciendo un trabajo increíble, en el 90 es capaz de hacerse una acción de 40 metros, engañar al portero y la mala suerte de dar al larguero. Es para levantarse a aplaudir y dejarse los muñones. Y lo he visto muy bien de moral, está ya muy acostumbrado".

El no debut de Robert Sánchez

"Había otro compañero con molestias y hemos tenido que cambiar. Tiene un potencial muy grande y podía haberse ido a jugar con otra selección. Me hacía especial ilusión verle competir, pero ha habido ese problema".

Laporte

"Lo he visto como esperaba, muy bien. No es común y normal dos centrales zurdos, pero he jugado muchos años con centrales derechos y no sorprende a nadie. Es difícil encontrar dos centrales zurdos de esta calidad. Los he visto excepcionales, dominadores en juego aéreo, en salida de balón, presionando a los delanteros portugueses... Han rozado el sobresaliente".

Pitos

"No he visto que me hayan silbado. No voy a cometer ningún error. Me da igual, sí que me molesta que se haga con los jugadores. Cada uno que haga lo que quiera, solo faltaría. Yo ni me he enterado, me acabo de enterar ahora. Les deseo un feliz fin de semana y que se lo pasen muy bien. Aguanto mi papel, sé lo que significa ser un personaje público. La gente me elogia y me lanza hasta besos, me siento querido y en Madrid estoy encantad".

Sarabia

"Me ha convencido plenamente porque ya sabíamos de su nivel, pero en este contexto y la exigencia defensiva tan alta, para mí ha estado bien. Es un chico que está muy atento, con ganas de incorporarse a la Selección. Tiene último pase, tiene gol, es un jugador zurdo que domina la derecha... Estoy muy contento con su rendimiento, pero hay más jugadores en su posición y va a tener que pelear mucho".

La estructura

"Anteriores selecciones que han sido campeonas tenían una base de cinco jugadores del mismo equipo. Esto desde el principio y con una idea de juego muy clara ayuda a los entrenadores. Yo puedo escoger a los jugadores que quiera y hay que buscar el lado positivo de otras cosas. Tenemos calidad, actitud, y un grupo de jugadores que me resulta positivo y esperanzador el hecho de ver cómo actúan en cada partido".

Portugal

"Es la número uno candidata al título porque es la actual campeona de Europa. A nivel individual es la que mejores jugadores tiene. Jugadores que están en equipos top. Es una selección con mucho potencial a balón parado, buenas transiciones... Ha sido muy buen test para los dos, estaremos todos en la disputa de Europeo".

