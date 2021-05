"Me acusó de jugar con sangre en los ojos": pelea entre Immobile y el presidente del Torino

El fútbol italiano mira con asombro la batalla que han abierto Ciro Immobile y el presidente del Torino, Urbano Cairo. Ambos se conocen a la perfección y saben lo que es trabajar juntos. Sin embargo, la relación se rompió y parece no tener solución posible. Tras el último enfrentamiento entre Lazio y Torino, jugador y presidente tuvieron un cruce de acusaciones en las instalaciones que se ha hecho público en redes sociales. Primero por Immobile y luego por el dirigente, que ha criticado la forma de actuar del goleador.

El delantero de la Lazio, cabe recordar, jugó en el Torino hasta en dos etapas diferentes en los últimos siete años, por lo que entabló cierta relación con Urbano. Sin embargo, sus formas de abandonar la formación abrieron una pugna con el presidente que se ha ido acrecentando hasta la actualidad. Tras el duelo disputado este martes, la tensión se multiplicó.

"Todo el mundo sabe quién es Ciro Immobile. En el campo, y sobre todo fuera de él. Puedo aceptar las críticas al jugador, pero no los graves insultos difamatorios al hombre que soy. Sobre todo si estos últimos provienen de líderes en el mundo del fútbol", denunció Immobile en Instagram después de ese enfrentamiento de la Serie A. Urbano, cuenta el delantero, fue a la puerta del vestuario haciendo "graves acusaciones difamatorias" como haber jugado "con sangre en los ojos" o incluso siendo positivo en la Covid-19 en el partido de la primera vuelta ante el Torino.

"Nunca dejaré de agradecerle que me haya dado la oportunidad de consagrarme como jugador en Turín, pero no puedo pasar por alto un episodio que supera la dimensión del fútbol", se ha defendido. "No puedo tolerar los insultos y las calumnias que desprestigian mi carácter sin una buena razón". La declaración, como era de esperar, ha tenido su respuesta en la misma red social. El presidente Urbano, para contrarrestar los ataques de Immobile, ha sacado a la luz una conversación.

La dura respuesta

"Yo también sé quién es Ciro Immobile. Un futbolista que llegó al Torino tras un decepcionante campeonato en el Genoa para relanzarse", comienza escribiendo en su cuenta personal. El presidente le echa en cara que, tras recuperar su mejor versión, rechazara quedarse una temporada más y presionara para fichar por el Dortmund. Tras el equipo alemán, se marchó cedido al Sevilla. Immobile no terminaba de arrancar y, ahí, supuestamente llamó al Torino.

"Yo, que le tenía cariño, le satisfacía. No tuvo una segunda mitad de temporada muy brillante, pero yo, que le tenía mucho cariño, hubiera querido redimirlo de todas formas. Pero él, Ciro Immobile, esta vez no me llamó personalmente, sino que me hizo decir por su abogado, que por razones personales no podía quedarse en Turín". Ahí se rompió por completo su relación hasta el punto de acusarse públicamente.

Una batalla entre un jugador y un presidente de un club diferente que se ha hecho pública y que no suele ser muy habitual en las altas esferas deportivas. Italia sigue de cerca el intercambio de acusaciones mientras la competición nacional encara su recta final.

