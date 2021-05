Luis Enrique, muy optimista con España: las opciones de la Selección en la Eurocopa

España jugará la fase de grupos de la Eurocopa con público local. El conjunto nacional, después de cambiar la sede de Bilbao a Sevilla, tendrá a hasta 16.000 aficionados animnado en la grada de La Cartuja. Un impulso extra para un equiop que, según Luis Enrique, aspira a todo si cumple con el nivel que tiene. El seleccionador español ha defendido el papel de España y la ha situado como gran favorita del grupo.

La Absoluta, que se enfrentará a Suecia el próximo 14 de junio, también se tendrá que ver las caras con Polonia y Eslovaquia. Selecciones aparentemente menores, pero que buscarán dar al sorpresa al conjunto español. El técnico, en declaraciones para los medios oficiales de la Selección, ha analizado tanto las posibilidades de la Selección como el planteamiento que esperan de sus rivales.

Lo que tiene claro el entrenador es que España apunta a ser líder de su grupo. "Va a tener sus dificultades. A Suecia la conocemos muy bien. Es una selección que ahora tiene el refuerzo de un jugador como Ibrahimovic. Sabemos qué tipo de juegos suelen hacer, ellos nos conocen también muy bien". Sin embargo, son "favoritos".

🏆 FALTA UN MES PARA EL DEBUT DE LA @SEFUTBOL EN LA EUROCOPA



💪🏼 Así analiza @LUISENRIQUE21 a los rivales



🗣️ "Somos favoritos en el grupo, pero tenemos que confirmarlo con resultados"#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/MBFsFvNsD6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 14, 2021

"La mayoría de selecciones cuando juegan contra nosotros cambian sus sistemas. Nos suelen dar el balón y ahí empieza el partido. Somos favoritos en el grupo y tenemos que confirmarlo con resultados", ha indicado un Luis Enrique muy optimista con sus jugadores. Y es que, tras los últimos encuentros disputados, ha detectado un nivel muy superior de adaptación en su plantilla.

"Estoy sorprendido, no me esperaba estar a este nivel. Han aparecido jugadores que no esperábamos, muy jóvenes. Tenemos un potencial para crecer muy grande", ha indicado. Ese potencial, sumado al de las anteriores generaciones, dan a España posibilidades de vencer en la Eurocopa.

Opciones de ganar

"No he querido obviar el papel de favoritos, pero no por lo hecho por nosotros, sino por los anteriores. Hay que valorar en justa medida lo que estamos intentando hacer. Tenemos una selección joven, que juega bien al fútbol y defiende bien. No sé a qué fase vamos a llegar, pero sí que seremos un rival incómodo", ha apuntado a los medios oficiales.

"Seguimos siendo una marca pontente en el fútbol. Estamos intentando recuperar y poder imitar a los que fueron únicos y consiguieron algo que nunca habíamos conseguido, desde una posición en la que son conscientes los jugadores de que podemos ser campeones. Si estamos al nivel que se nos supone, e incluso lo podemos superar, podemos optar a todo".

Respecto a Bilbao, que finalmente no será sede de la Eurocopa, Luis Enrique ha celebrado que se haya encontrado una sustituta como Sevilla. "Me hubiera encantado que Bilbao hubiera sido la sede, como a todos. Pero una vez que era inviable por las condiciones médicas que se imponían y no se podían cumplir, mantener la sede y que sea Sevilla, que es la ciudad en la que más veces he participado con la Selección, y donde la afición es caliente, que lo necesitamos, que puedan ser ese jugador '12', lo veo muy positivo", ha afirmado.

