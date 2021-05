Primeras críticas al plan del Gobierno para el retorno del público: "Desvirtúa la competición"

El Gobierno confirmó este miércoles que el tramo final de Primera, Segunda y Liga Endesa podrá contar con aficionados en la grada. El tope será del 30% de aforo o 5.000 espectadores, y solo podrán beneficiarse de la medida aquellos clubes de Comunidades Autónomas que estén en Fase 1. Una decisión que genenará cierto desnivel en las gradas y que, hasta el momento, nadie había criticado en público. La UD Logroñés, con mucho en juego estas jornadas, ha alzado la voz.

La entidad ha emitido un comunicado donde "lamenta profundamente" que sus aficionados no vayan a poder entrar al estadio de Las Gaunas "debido a la normativa aprobada por las autoridades y a tenor de los niveles marcados" en la Comunidad. "Esta negativa supone un gran daño para la UD Logroñés que no podrá contar con el apoyo sus seguidores en un momento decisivo de la temporada y que no podrá hacer realidad el sueño de nuestra afición de asistir en vivo a esta histórica liga", han indicado.

El Logroñés marcha decimonoveno en la clasificación de Segunda División, por lo que se está jugando la permanencia en la categoría de plata. No tener público en estos momentos, mientras que otros equipos en condiciones similares como el Lugo o el Castellón sí lo tendrán, puede acabar generando ciertas diferencias.

"Se ha trabajado en el acceso de la afición a Las Gaunas con un protocolo, tal como se indicó, y poniendo en marcha la campaña de reparto de abonos gratuitos para nuestros socios de la campaña anterior. Sin embargo, ahora la entidad se encuentra con la imposibilidad de que su público le acompañe, un hecho que sí es posible en otras comunidades, lo que desvirtúa la competición", han subrayado en el comunicado oficial.

"Por todo ello, la UD Logroñés solicita a la autoridades competentes que unifiquen los criterios de acceso a los estadios, igualando de esta manera los aspectos que afectan en el devenir de los partidos y evitando así que haya diferencias entre unos lugares y otros", concluyen. Y es que, según lo anunciado por el Gobierno, esta jornada solo podrán tener público en sus gradas los clubes de Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

Primera gran queja

Tanto Carolina Darias como Rodríguez Uribes anunciaron en su rueda de prensa que la intención era que más territorios fueran bajando a Fase 1, lo que permitiría el acceso de aficionados a sus estadios. Sin embargo, en el caso de La Liga, solo afectaría ya a la última jornada de la temporada. En lo que respecta a Segunda, donde se encuentra el Logroñés, aún quedan cuatro jornadas -tres sin la de este fin de semana- para soñar con la vuelta de sus aficionados. En su caso, además, dos de esos tres duelos serían como locales.

Su queja supone la primera crítica pública al plan de retorno de aficionados. Si bien en las últimas horas se ha generado cierta tensión en el sector por esa desigualdad, el ministro Rodríguez Uribes aseguró que desde LaLiga se había transmitido entendimiento con la posibilidad de que no fuera igual en todas las Comunidades Autónomas.

