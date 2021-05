Guardiola: "En Inglaterra las fiestas son casi solo de alcohol, sin comida, y no sé por qué"

El martes, la Premier League conoció al campeón de la temporada 2020/2021. No fue en el campo donde el Manchester City conquistó el título liguero, sino que a los skyblues les sirvió la victoria del Leicester sobre el Manchester United para cantar el alirón de manera matemática.

Ahora el City juega ya con la condición de campeón liguero y lo hace ante el Newcastle este viernes. En la previa del encuentro, Pep Guardiola ha hablado sobre la celebración, dejando una curiosa declaración y es que para el técnico español el mejor momento fue cuando llegaron las pizzas, puesto que como ha asegurado "en Inglaterra las fiestas son casi solo de alcohol".

"Bebimos, bailamos y nos abrazamos, nos fuimos a la ciudad deportiva dentro de nuestra burbuja. A las 23:30 llegaron pizzas y fue el mejor momento de la noche. En Inglaterra las fiestas son casi solo de alcohol, sin comida, y no sé por qué. ¡Cuándo llegaron las pizzas fue el mejor momento!", ha revelado Guardiola ante los medios de comunicación.

Pep Guardiola levanta la Premier League de 2019 REUTERS

Compañeros de profesión como Jürgen Klopp o Carlo Ancelotti han felicitado a Pep Guardiola por su nuevo éxito: "Los vi, aunque todavía no les he podido contestar. Lo haré porque los admiro mucho. Tengo la sensación de que cada temporada los rivales son más fuertes y los entrenadores son mejores. No me esperaba ganar tres ligas en cuatro años, si os soy sincero. Klopp ha sido una inspiración para mí porque mediante sus equipos en Dortmund o Liverpool me ha convertido en un mejor entrenador".

Antes de estas palabras, el de Sampedor también habló al conocer que su equipo se convertía en campeón de la Premier 2020/2021: "Ha sido la temporada y la Premier League más dura de todas. Siempre recordaremos este título por cómo lo hemos ganado. Estoy muy orgulloso como entrenador por este grupo de futbolistas, son muy especiales. Con todas las dificultades que hemos superado, mostrar esa consistencia es remarcable".

Y la Champions...

Además del final de liga, al Manchester City todavía le queda por delante la final de la Champions League, la cual disputa ante el Chelsea el próximo sábado 29 de mayo en el Estadio Do Dragao de Oporto. Ahora Guardiola se encuentra pendiente de la evolución de De Bruyne. "Todavía está lesionado, pero se está recuperando", ha afirmado sobre el estado del belga.

