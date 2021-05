Busquets da por perdida La Liga para el Barça: "Está sentenciada en nuestra contra"

El Barça da dos pasos hacia atrás en su pelea por La Liga. El conjunto de Koeman empató contra todo pronóstico ante un Levante que remontó un 0-2. Busquets, que pese a la lesión ante el Atlético pudo jugar, reconoció que el tropiezo en el Ciutat de Valencia deja la competición sentenciada en lo que respecta a los intereses de los azulgranas. El veterano, con el rostro muy serio, fue autocrítico.

Y no fue para menos. El cuadro catalán, que podía dormir líder de llevarse los tres puntos, llegó a tener el encuentro sentenciado en la primera mitad. Paco López no cambiónada tras el paso por vestuarios y mantuvo una táctica que, ya durante la primera parte, había dejado muy buenas sensaciones pese a la falta de gol. Melero, Morales y Sergio León acabarían poniendo el 3-3 después de un tanto de Dembélé.

El Barça, tras este empate, se queda con 76 puntos en la segunda posición. El Atlético aún es líder con 77 a falta de un partido que disputará este mismo miércoles y el Real Madrid, que jugará el jueves, podrá alejarse del Barcelona y dejar en cosa de dos la pelea por el título final.

Busquets: "Nos hacen goles muy fácil. Prácticamente queda sentenciada la Liga en contra nuestra. Demasiados erros generales, nos hemos dejado muchos puntos..". #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/56ZL5x0CYg — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 11, 2021

El Barça, tras este último pinchazo, se queda con dos partidos por delante hasta el final de La Liga y muy pocas opciones salvo que sus dos rivales acaben tropezando esta jornada. Los de Koeman, que vienen de perder ante el Granada y de empatar ante el Atlético, se enfrentará en la próxima jornada al Celta de Vigo y en la última al Eibar.

Busquets, en declaraciones tras el partido a Movistar, recalcó que la competición queda "prácticamente sentenciada en su contra" y que la culpa ha sido de "bastante" parte de la temporada donde no han rendido al nivel esperado.

Liga sentenciada

"Malas sensaciones. Lo teníamos difícil pero queríamos meter presión, intentar ganar, ponernos líderes y ver qué pasaba. Hemos empezado bien el partido. Hemos podido hacer algún gol más, pero ha sido lo que ha pasado durante mucha parte de la temporada. Algún error, nos hacen goles fáciles. Han creado sus oportunidades. Prácticamente queda sentenciada La Liga en contra nuestra".

Fallos propios

"No hemos estado precisos. Aun así hemos tenido alguna ocasión clara de De Jong, de Pedri... Hemos pagado los errores, no hemos hecho un buen segundo tiempo".

Sin tiempo

"Opciones hay pocas, quedan pocos puntos y pocos partidos. Hay poca explicación, ha sido culpa nuestra. A veces errores de concentración, de precisión... Demasiados, nos hacen goles muy fáciles. Tuvimos un tramo con esa chispita y recortamos puntos, pero en los últimos partidos no fue así. Nos hemos dejado muchos puntos para poder luchar por La Liga".

Mala sensación

"Matemáticamente no, pero no creo que haya sido este partido, ha sido bastante parte de la temporada. Lo he explicado antes".

