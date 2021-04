Isak da alas a una Real Sociedad europea y hunde al Eibar en la tabla

La Liga está que arde y no solo entre los cuatro equipos que se están jugando el título. Entrar en la Europa League así como la lucha por la permanencia están al rojo vivo y en medio de estas dos visitó la Real Sociedad el estadio de Ipurua para ganar al Eibar con un solitario gol de Isak. [Narración y estadísticas: Eibar 0-1 Real Sociedad]

El delantero sueco marcó el gol de la victoria antes de la media hora de juego. Un tanto que tardó en subir al marcador por el chequeo de la jugada por parte del VAR para confirmar que no hubo fuera de juego. Si Isak fue decisivo en la parcela ofensiva, atrás Remiro firmó una gran parada a lanzamiento de falta para evitar el gol del empate de los armeros en el tramo final del encuentro.

La Real Sociedad se confirma así tras jugar en Ipurua como el quinto de la clasificación, por detrás del 'Big Four' de La Liga. Los txuri-urdin superan en tres puntos al Betis y en cuatro al Villarreal. En la otra cara de la moneda un Eibar que se queda con 23 puntos como farolillo rojo, a cuatro del Huesca, penúltimo clasificado.

El Eibar salió en tromba, con mucha agresividad en busca de un gol rápido, pero la Real avisó pronto con un veloz contragolpe conducido por Oyarzabal que se invalidó por fuera de juego del futbolista eibarrés del conjunto donostiarra. Bryan Gil avisó en el minuto 6 tras aprovechar un fallo defensivo de Guevara y encaró la portería en solitario, pero su disparo a bocajarro pegó en Remiro en la ocasión más clara hasta ese momento.







Poco después la lucha sin cuartel de Kike García permitió sacar un tiro de Pedro León, que se fue muy alto en una nueva oportunidad para el cuadro armero, que se aferraba al campo con uñas y dientes en busca de sorprender a los donostiarras. El Eibar jugaba sin complejos ante una Real Sociedad muy tranquila, que esperaba con paciencia en su campo, en busca de errores que le permitieran romper las líneas defensivas armeras.







La Real no acertaba a entrar en juego y sus habituales labores combinativas brillaban por su ausencia en este primer tramo del partido. La presión era del Eibar, aunque el peligro que generaba tampoco era mucho. No fue hasta el minuto 25 cuando la calidad de la Real apareció por medio de Isak, que en una galopada a punto estuvo de dar un disgusto, pero Oliveira atajó la jugada y mandó el balón a corner. El posterior saque de esquina por parte de Oyarzabal lo cabeceó hacia atrás Le Normand y el esférico llegó a un Isak totalmente libre de marca que fusiló a placer adelantando a la Real y logrando de esta manera su décimo cuarto gol de la temporada. Dos minutos después la volvió a tener el delantero sueco, pero su tiro lo atajó con la pierna con una gran parada Dmtrovic, evitando el segundo gol que hubiera sido letal.







A perro flaco todo son pulgas y seguidamente el lateral sevillano Pozo sufrió una lesión, que le obligó a retirarse y fue sustituido por Rober Correa en el minuto 31. Más problemas para Mendilibar, que tuvo que recomponer a su equipo cuando sólo se llevaba disputada media hora. El Eibar intentó encajar el golpe, pero se mostraba totalmente inofensivo en ataque. Solo Bryan Gil mostraba alguna intención de romper la defensa blanquiazul, pero se encontraba con muy poco apoyo por parte de sus compañeros.







Tras el descanso Edu Expósito saltó al campo después de estar varios partidos lesionado y suya fue la primera oportunidad, pero fue incapaz de superar a su marcador cuando se marchaba directo a la portería. Poco después un tiro de Pape Diop que detuvo bien Remiro se convirtió en el primer disparo entre los tres palos de esta segunda parte. El Eibar era consciente de que se le iba el tiempo, pero la Real no tenía prisa y jugaba sin nervios. Un clamoroso fallo de Cote en un pase acabó con el balón en los pies de Isak, que se lanzó solo a la portería eibarresa, pero en su mano a mano con Dmtrovic, el guardameta serbio le quitó el balón de debajo de las piernas en el último suspiro evitando la sentencia definitiva para la Real. La réplica del Eibar la dio Kike García al cabecear un buen centro de Diop que a punto estuvo de sorprender a Remiro.







Los locales seguían mirando a la portería de Remiro, pero sin grandes ideas ofensivas. Mendilibar introdujo en el campo al japonés Yoshinori Muro, otro jugador que llevaba bastantes partidos lesionado, en busca de más mordiente ofensiva. Su entrada fue un revulsivo, ya que en la siguiente jugada Kike García volvió a cabecear rozando el larguero de la portería de Remiro. El Eibar insistía y la Real parecía conformarse con esa mínima victoria.







Imanol introdujo savia nueva con la entrada de Bautista y Januzaj por Portu e Isak, pero fue el Eibar con una triple ocasión en la misma jugada de Expósito, Muto y Gil el equipo que pudo empatar.







El Eibar seguía insistiendo, pero sin acierto y los donostiarras ya no disimulaban sus intenciones de dejar pasar el tiempo. Un disparo de Arbilla tras un saque de falta en el minuto 87 acabó con un paradón de Remiro en una ocasión clarísima del Eibar en esta segunda mitad, pero ni aún así pudieron los armeros empatar y ya hasta los minutos finales sus ataques inoperantes y fruto de la impotencia fueron defendidos sin problemas por el conjunto donostiarra, que cada vez mira con más claridad a Europa.

Eibar 0-1 Real Sociedad

Eibar: Dmtrovic, Pozo (Correa, 31'), Oliveira, Arbilla, Cote, Diop (Muto, 67'), Atienza (Enrich, 79'), Pedro León (Expósito, 46'), Recio, Bryan Gil y Kike García.

Real Sociedad:Remiro, Gorosabel (Zaldua, 84'), Zubeldia, Le Normand, Monreal, Barrenetxea (Guridi, 62'), Guevara, Zubimendi, Oyarzabal (Merquelanz, 84'), Portu (Bautista, 72'), e Isak (Januzaj, 72').

Goles: 0-1, 26' Isak.



Árbitro: El colegiado Jorge Figueroa Vázquez del Comité Andaluz. Amonestaciones: Recio (3'), Oliveira (30'), Cote (42'), Bryan Gil (42'), Muto (79') y Zubimendi (81').

Incidencias: Partido de la jornada 32 de La liga Santander, disputado a puerta cerrada a causa de la Covid-19 en Ipurua (Éibar, España).