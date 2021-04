3 de 9

Saltaron chispas en Montecarlo. Carreño y Travaglia se enzarzaron después de que el italiano reprochara los celebraciones de su entrenador. El español respondió señalando a la zona donde estaba el entorno de su rival.

"No metas a mi novia en esto. Ten cuidado con lo que dices. No la pongas en el medio, ella no dice nada. Dice sí cuando gano el punto, no la pongas en el medio", replicó Travaglia. Carreño se llevaría la victoria.