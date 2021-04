La novia de Jovic desvela el futuro del delantero serbio

Luka Jovic apura sus últimos meses en el Eintracht Frankfurt. Su cesión llegará a su fin cuando acabe la temporada y no parece que se vaya a alargar en el tiempo. Ya lo dejó caer el propio delantero hace unos días y ahora ha sido su novia, Sofija Milo, la que ha desvelado cuál es el futuro de su pareja.

Todo surge a raíz de una historia de Sofija en Instagram. En ella deja un mensaje prácticamente de despedida a la ciudad y, en concreto, a su manicurista en la ciudad alemana donde juega Jovic.

"Voy a echar mucho de menos a mi manicurista cuando dejemos Frankfurt", decía la modelo en su stories de Instagram, luciendo además un espectacular anillo. La semana pasada, Jovic ya habló de su futuro: "Todo el mundo sabe que oficialmente soy jugador del Real Madrid, allí volveré a final de temporada. Es lógico que no pueda hablar de mi carrera durante unos meses".

El mensaje de la novia de Jovic en Instagram

El adiós de Hütter

El austríaco Adi Hütter, actual entrenador del Eintracht Frankfurt, dejará su actual equipo para pasar la próxima temporada al banquillo del Borussia Mönchengladbach, informaron este martes los dos clubes. Hütter fue el entrenador con el que Jovic sacó su mejor potencial en la temporada 2018/2019 y llamó la atención del Real Madrid.

"Nos alegramos de que Adi Hütter haya aceptado nuestra oferta. Para nuestro equipo es el mejor entrenador de cara a los retos que tendremos a partir del verano", dijo el director deportivo del Gladbach, Max Eberl.

Según un comunicado del Eintracht, Hütter informó la noche del lunes a la cúpula del club sobre su decisión.

"No me he puesto las cosas fáciles. He tenido aquí tres años muy intensos y con éxitos que quiero culminar esta temporada con un gran resultado", aseguró Hütter en un comunicado del Eintracht.

La decisión de Hütter puede sorprender si se tiene en cuenta que mientras el Eintracht está en camino de clasificarse para la Champions League, el Gladbach está de momento incluso fuera de las casillas de la Europa League.

El Eintracht es actualmente cuarto en la Bundesliga, con siete puntos de ventaja sobre el quinto que es el Borussia Dortmund, y está siendo el mejor equipo de la segunda ronda del torneo.

