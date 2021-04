El origen del apodo de Marcelo Bielsa: así surgió 'El Loco'

Marcelo Bielsa se ha asentado en el mundo del fútbol como 'El Loco'. El veterano entrenador argentino, que ha pasado por clubes como el Athletic o el Marsella y selecciones como la de Argentina o Chile, ejerce actualmente en el Leeds. Sigue con su estilo, con su filosofía y con el respeto de todo el deporte. Y es, al fin y al cabo, uno de los grandes referentes en el puesto. Pero, ¿por qué se le conoce como 'El Loco'?

El propio Bielsa ha explicado la intrahistoria de un apodo que le acompañará hasta el fin de sus días. En una entrevista para Dazn, Bielsa ha recordado cómo Carlos Picerni fue quien lo estableció primero. Ambos estaban trabajando en las categorías inferiores de Newells, pero mientras Bielsa entrenaba solo a un equipo, Picerni se encargaba de tres.

"Teníamos diferentes cantidad de divisiones, él dirigía cuarta, quinta y sexta. Yo solo una, y mis entrenamientos duraban más que los tres de él. Entonces me decía que estaba loco. Y ahí quedó. El recuerdo que tengo de eso lo identifico con él, un ser único", ha subrayado en una entrevista para el programa de la plataforma, Fever Pitch.

Marcelo, ¿por qué te llaman 'Loco'?



🗣️ "Tenía un compañero que dirigía tres divisiones y yo solo una. Mis entrenamientos duraban más que los tres suyos" 😂



Un hombre especial para una charla espectacular 😍 ¡Disfruta del 'Fever Pitch' dedicado a Bielsa en DAZN! pic.twitter.com/KE4eP2ryOJ — DAZN España (@DAZN_ES) April 7, 2021

Bielsa, además, ha dado su visión de lo que importa el estilo de juego. "Todos los deportes tienen una potencialidad de belleza que es muy difícil de conseguir, y es mucho más difícil de conseguir en una proporción alta". Y es ahí donde surgen "los grandes entrenadores": "Como Menotti, que hizo algunos equipos donde el fútbol, en sus posibilidades de belleza, la conseguía en un porcentaje muy alto".

Según el técnico, "lo que digan los medios de comunicación no es relevante", pero, por el contrario, "sí es muy significativo producir alegría o tristeza". Respecto a su papel en el Leeds, ha sido tajante: "Tratamos de hacer cada vez mejor lo que hacemos. No tengo muchas otras opciones que tratar de que lo que entiendo que debe hacerse, se haga cada vez mejor, porque no tengo imaginación para cosas muy distintas".

El sueño de la Premier

Marcelo Bielsa se convirtió en el gran líder del Leeds cuando no estaba disputando la Premier League. Sin embargo, la apuesta de la cúpula de la entidad británica estaba clara: elaborar en torno al veterano técnico un proyecto que recuperara un puesto en la élite. Lo consiguieron, ya forman parte de la Premier y, además, en el último mercado veraniego terminaron como uno de los clubes con mayor inversión en fichajes de la competición.

Junto a Bielsa juegan nombres como Rodrigo, ex del Valencia, o el también español Diego Llorente, uno de los más seguidos por Luis Enrique en sus convocatorias con la Selección. Con el tramo final de la temporada por delante, el Leeds está en la mitad de la tabla con 42 puntos gracias a 13 triunfos en 30 partidos. Empatados con clubes como el Arsenal y a nueve de los puestos europeos que cierra el Chelsea con su quinta plaza.

[Más información - El audio filtrado de Bielsa hablando de la muerte de Maradona y del gesto de Messi]