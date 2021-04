Koeman: "¿Penalti? Al final de temporada siempre hay un balance"

"Nos faltaban más cosas en la primera parte. En nuestro juego. Nuestra presión sobre ellos no ha sido muy buena y, desde el principio de partido, he visto al Barcelona un poco lento, cansado. No tuvimos el control del partido. Por ello cambiamos el sistema y hemos mejorado en la segunda parte. Ha sido un partido complicado. El equipo estuvo lejos de su nivel. El Valladolid hizo un buen trabajo defensivo. Hay que saber sufrir y merecimos ganar".

Triunfo importante

"El equipo ha demostrado que está capacitado para ganar. Hay que tener frescura en el equipo, puede ser por temas de selecciones, el parón. He visto al equipo diferente, pero estamos capacitados para ganar".

Ousmane Dembélé, decisivo

"Es un jugador importante. Ha demostrado con su juego y con su gol que nos ha dado tres puntos. Su trayectoria esta temporada es muy buena. Ha mejorado mucho. Ha sido la clave la regularidad".

Hombre con suerte

"Hay momentos en la vida que tienes suerte, otras tienes mala suerte. Ser entrenador de un club como el Barcelona es tener suerte. El equipo ha buscado. En el tramo de un partido pueden pasar muchas cosas. Hay que destacar la mentalidad del equipo que siempre fue a buscar los tres puntos".

De menos a más

"Hemos tenido un poco de suerte al final del partido. Estaba bastante tranquilo, estaba más preocupado en la primera parte porque vi al equipo muy diferente a los últimos encuentros. En la segunda mitad, lo vi mejorando, creando oportunidades. El equipo ha demostrado que sin jugar bien es capaz de ganar partidos".

Jugada polémica

"No he visto la imagen, pero al final de temporada siempre hay un balance".

El Clásico

"Siempre es importante y más viendo la situación de ahora en La Liga. Son dos grandes equipos en el mundo y un buen resultado sería importante para el título".

