La histórica rajada del técnico del Almería contra el VAR: "¡Hay que respetar a los jugadores!"

José Gomes, técnico de la UD Almería, ha protagonizado uno de los espectáculos más sonados de lo que va de temporada en una rueda de prensa. El técnico portugués se ha sentido perjudicado por los arbitrajes una semana más y no ha podido evitar estallar y criticar amargamente una labor que considera dañina para su equipo.

El técnico del cuadro andaluz era perfectamente consciente de su estado y así lo reconocía en rueda de prensa, pero su explosión era inevitable. A pesar de reconocer ante los medios que estaba caliente y alterado, no puso ningún tipo de freno y cargó contra la labor arbitral en el duelo que los almerienses han empatado a uno contra el Club Deportivo Leganés.

La rajada del entrenador del Almería ha sido de las que hacen época, de las que se podrían calificar como históricas, especialmente por sus gritos y por su estado de excitación máxima. En realidad, la forma de dirigirse que ha tenido no ha sido realmente hiriente contra los árbitros, pero sí ha pedido hasta la saciedad respeto para sus jugadores y para su equipo.

La ira del técnico iba claramente dirigida hacia dos personas, López Toca, arbitro del partido y que ha dirigido el encuentro desde el césped,y Sagués Oskoz, quien estaba presenta en el VAR revisando todas las imágenes del encuentro. Su reacción ha venido provocada, principalmente, por una de las últimas acciones del partido, el tanto del empate del Leganés.

El gol pepinero ha llegado en el minuto 99 con un penalti bastante polémico de Maras sobre Bustinza. Las imágenes de la acción no solo ofrecen muchas dudas sobre el veredicto tomado finalmente, sino que además muestran como es el central del Leganés quien va a buscar al jugador del Almería haciendo picar a los jueces de la contienda.

José Gomes hizo lo correcto. Dar el golpe en la mesa y mostrar la indignación de toda una afición en sala de prensa. Respetuoso, educado y CONTUNDENTE.pic.twitter.com/ymH1f7KQAS — Sandra Gálvez Pardo (@Sandrita_85) March 27, 2021

Nada más llegar a la sala de prensa, José Gomes ya ha empezado dejando un mensaje realmente fuerte: "En Portugal decimos que si no sientes, no eres hijo de buena gente. Y yo soy hijo de buena gente". Solo era el principio de lo que sería la completa erupción del volcán interno que ha ido creciendo dentro del técnico del Almería durante el partido.

Gomes termina estallando

Y en ese momento, explotó la bomba: "¡Estoy enfadado! ¡Nosotros merecemos respeto! ¡Hay que merecer mucho respeto por esta gente que trabaja mucho!". Los gritos han ido en aumento, uno detrás de otro, como si no pudiera o no quisiera parar, como quien lo siente todo perdido y piensa que al menos se va a quedar a gusto. Gomes daba así la cara por su equipo tras sentirse gravemente perjudicado.

"¡En Leganés ya nos pasó algo parecido! ¿Cómo se va a pitar una falta así como penalti? El árbitro ha pitado bien. Ha pitado falta del jugador del Leganés, que ha ido a chocar. Este es un club de gente que está invirtiendo fenomenal, que tienen muchos aficionados que están sufriendo muchísimo. ¡Tengo que decir todo esto! Esta herramienta fenomenal que es el VAR tiene que ser bien utilizada".

"¡El saque de banda del penalti ha sido en el 95', cuando habían añadido cuatro! Nos han impedido de una forma que no es correcta tener los tres puntos con nosotros. Tengo que hablar así. Estoy caliente. Esto es lo que está sintiendo toda la gente que siente el Almería. Yo soy la cara de mi equipo y tengo que defenderles".

José Gomes ha querido aclarar además que no se trata de un mensaje del club, de carácter institucional, sino que estalla por su cuenta y riesgo: "Yo no voy a hablar por nadie. Soy responsable de mis respuestas. No he faltado el respeto a nadie".

Por último, antes de marcharse, ha desvelado su diálogo con el colegiado: "Él me ha dicho que Maras le ha dado un codazo. Y en ningún momento se ve que haya un codazo. Nadie salta con las manos juntas. El contrario viene a provocar ese choque. Por eso el árbitro ha estado bien. Pero luego, en unas imágenes que no se han visto… se pita penalti. Estaría bien que se compartiera algún día las conversaciones entre los árbitros".

