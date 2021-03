Simeone: "Esta Champions siempre nos costó, la realidad es la que es"

El Atlético de Madrid quedó eliminado de la Champions League al perder ante el Chelsea en Stamford Bridge. El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone no pudo marcar ningún tanto en la eliminatoria y se quedó paralizado ante la táctica del equipo inglés. Pese a los buenos cinco minutos iniciales, los rojiblancos fueron perdiendo impacto en el partido y cedieron ante los de Tuchel.

El 1-0 complicó bastante la remontada y el 2-0 en el tramo final acabó con las opciones del cuadro madrileño. Simeone, ya en rueda de prensa y en los micrófonos de Movistar +, recalcó que el Chelsea fue superior y que pese a los cambios tácticos no lograron cambiar el ritmo del encuentro.

El entrenador del Atlético de Madrid, que como de costumbre se mostró optimista, puso en valor el buen partido de Joao Félix. El delantero luso fue el mejor de su equipo y el técnico argentino indicó que fue la mejor noticia en una noche para olvidar. Simeone también defendió a los suyos, aclaró la polémica con Luis Suárez y pidió confiar para los próximos partidos.

Su mejor jugador

"Intentamos hasta el final encontrar distintos caminos para poder hacer un gol. No estuvimos finos. Me quedo con el mejor partido de Joao desde que está en el equipo, continuidad, regularidad... Es el futbolista que queremos. Me gustó en el segundo tiempo. Son cosas que nos sirve para lo que viene".

Luis Suárez

"Es normal que el futbolista siempre quiera seguir jugando. Entendíamos que teníamos más posibilidades de encontrar otra vía de movilidad para poder atacar y por eso hicimos eso".

Arbitraje

"No busco excusas de si fue penal o no. El árbitro lo entendió de esa manera. Ellos fueron mejores. Aprender y a resetear para que, a partir del viernes, volvamos a pensar en La Liga".

La táctica

"En el primer tiempo intentábamos con los cuatro de arriba presionar la primera salida de ellos. Se intentó hacer con mucho esfuerzo por parte de los jugadores. Pocas veces pudimos robar esa pelota que te da esa situación de estar cerca del arco contrario. Por eso intentábamos con Lodi saltar por un lado, con Trippier por el otro... Cuando amonestaron a Lodi, estar todo el segundo tiempo no me parecía. Fueron mejores, salieron de la presión. Fueron mejores y cuando fueron mejores, de mi lado felicitarles y nosotros seguir mejorando".

Arrepentirse

"Es muy fácil arrepentirse después de que terminó el partido. Es una pregunta muy fácil, hazme una mejor. Después del partido... Las cosas que pasan ya no se pueden solucionar. No hay arrepentimiento, uno hace lo que cree que tiene que hacer. Luego están ustedes para hablar, criticar... Así es esto".

Joao Félix

"Me dejaron situaciones que, más allá del dolor y de la frustración porque no queríamos quedarnos fuera de la competición que desde el arranque nos costó, hay cosas que pueden ser buenas para el futuro".

Igualdad

"En la eliminatoria anterior el partido fue más parejo. Hoy, pese a que el esfuerzo del equipo fue tremendo, intentamos presionarlos arriba. Nos quedamos con cosas positivas como el partido de Joao".

Siempre sufrieron

"Yo estoy muy bien. Esta Champions nos costó desde el inicio. Acordémonos de Rusia, Alemania, Salzburgo... Nos costó y hay que aceptarlo. La realidad es la que es, tenemos que seguir mejorando y creciendo. Tenemos un futuro prometedor y un presente importante. Hoy es un día de aprendizaje".

Consecuencias

"No tengo ningún miedo. Esta Champions siempre nos costó. Tenemos que resetear".

