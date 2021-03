Laporta, Font y Freixa se 'calientan': "Mientras tú hacías PowerPoints, otros ganábamos Champions"

Este martes por la mañana se celebró en RAC1 un nuevo debate electoral entre Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres candidatos a la presidencia del Barcelona. El trío se vio las caras y se dieron varios rifirrafes entre ellos que calienta la recta final del proceso electoral del club azulgrana.

Joan Laporta

Contra Font

"Cuando Víctor Font estaba haciendo PowerPoint, nosotros estábamos ganando Champions".

"Te han desmentido todos y has tenido que rectificar. Primero dijiste que, aunque Koeman ganase el triplete, tu entrenador sería Xavi. Y ahora te has tenido que inventar que será manager general porque resbalaste. Xavi, Jordi Cruyff, Benaiges, todos te han desmentido. No pasa nada, te has equivocado. Pero confundes a los socios. Y hablo a menudo con Xavi; hemos tenido vivencias interesantes. Lo que haces es fariseo, y sé que estás presionando a Xavi".

Contra Freixa

"Messi no acabó contento contigo... Se filtraron unos comentarios de la directiva a la que perteneciste diciendo que Messi era prescindible... Nosotros le haremos una propuesta que estará dentro de los límites económicos del club. Pero a Messi no le guía el dinero. Lo que quiere es un equipo competitivo que vuelva a ganar títulos. Su presencia nos genera el 30% de los ingresos. Y nos da un tremendo retorno emocional".

Toni Freixa

Contra Laporta

"Hubo otras cosas en la anterior gestión. Compraste terrenos de Viladecans por 18 millones de euros cuando valían tres; vendiste parcelas de la Ciutat Esportiva, tuviste paralizada la lista de espera de socios...".

"Hablas de futuro, tanto tú como Víctor, con personas que no se saben si estarán. Nosotros somos la única candidatura que, a través de Lluís Carreras, hemos podido explicar lo que queremos. Porque todo gira alrededor del terreno de juego. Lo primero es mirar lo que tenemos en casa y trabajar nuestra metodología. Y también podemos tener los jugadores diferenciales y la plantilla que el Barça merece para ser competitivo en la temporada 2021/2022".

Contra Font

"Nosotros habíamos hablado con Xavi, pero no lo hemos explicado. La figura de general manager no la contempla, sólo contempla estar en el campo".

"Celebro que ahora todos quieran que Messi siga porque el verano pasado algunos querían que se fuese al Manchester City gratis (en relación a unas declaraciones de Víctor Font). No sé de qué hablas Joan porque mi relación con la familia Messi siempre ha sido excelente".

Víctor Font

Contra Laporta

"(Sobre la detención de Bartomeu) Es el claro ejemplo que hay que cambiar el modelo presidencialista del club donde el presidente se cree el propietario y actúa con oscurantismo y a espaldas del socio. Aquí se está hablando que con nuestro dinero han hecho lo que han querido. Yo me he sentido atacado y he sido víctima de estos ataques. Pero no es un problema de ahora o de hace unos años sino de décadas. No puede ser que el macho alfa lo decida todo. Con Laporta también hubo un problema de directivos investigados y de otra gente. Esta situación es una oportunidad para que la gente se dé cuenta de la necesidad de un cambio de modelo para llevar el club, con liderazgos compartidos y mayor transparencia en todos los sentidos".

"Laporta con menos empuje ahora que en el 2003 cuando cogió el club. Laporta nos pide un dogma de fe creyendo que con su experiencia es suficiente. En el 2015 se presentó en la campaña electoral con un secretario técnico (Abidal) que muy bien no ha ido. Es imprescindible tener los deberes hechos y no improvisar. Nosotros ya tenemos la plantilla para el año que viene, teniendo en cuenta la realidad económica del club. En la situación actual del club es engañar al socio prometer un gran fichaje económico".

Contra Freixa

"Vuelvo a decir que si alguien encuentra unas declaraciones de Xavi diciendo que no es verdad que lidere mi proyecto, me retiro. Y vuelvo a insistir en que Xavi no es solo exclusivo nuestro. A ver si ya cambiamos el marco elemental. Solo pido que esto no es conmigo o contra mí. Ojalá los otros dos candidatos cuenten con él".

"Yo nunca dije que Messi tenía que irse este verano, pero la palabra de un presidente es muy importante y Bartomeu le prometió que le dejaría decidir su futuro. Lo que no se tenía que haber llegado nunca es al burofax".

"Messi ha de seguir sí o sí. Sí tres veces: deportivamente, con la credibilidad que tiene Xavi Hernández con Messi, económicamente es parte de la solución le haremos un contrato vitalicio, e institucionalmente”.