Zubizarreta: "La gente me decía que Luis Suárez no era ADN Barça"

Uno de los nombres propios de La Liga en la temporada 2020/2021 es el del 'pichichi' Luis Suárez. El delantero charrúa no ha tardado en convertirse en uno de los soldados más importantes del ejército de Simeone y todo ello después de su frustrado fichaje por la Juventus de Turín luego de abandonar el Barcelona.

Koeman no quería al ariete y eso tampoco abrió un cisma entre el nuevo entrenador culé y Messi. Pero más allá de aquel culebrón, que todavía hoy colea, llega uno nuevo que se remonta aún más en el pasado. ¿Por qué? Porque ha hablado Zubizarreta en el programa Què T'hi Jugues! de SER Catalunya.

El que fuera director deportivo en Can Barça ha explicado que no muchos confiaron en el fichaje de Luis Suárez en su momento, sino que lo criticaron: "Su llegada, tras el mordisco anterior, no fue fácil, la gente me decía que no era ADN Barça o que no tenía movilidad. Al final, con su trabajo y calidad se integró en el juego del equipo y con Leo y Neymar".

Luis Suárez, en un partido del Barcelona. Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

Pese a las dudas, a las críticas y a las posiciones enfrentadas, Luis Suárez acabó llegando al Camp Nou para después ser considerado como uno de los grandes aciertos de Andoni Zubizarreta: "Hay un montón de cosas que quedan resumidas en si fichó a este o a otro, queda la conclusión y no el proceso".

Messi y Pedri

No solo ha hablado del pasado. También lo ha hecho sobre el presente y futuro. Presente y futuro de Leo Messi: "Es una cuestión suya, tiene derecho a elegir y no tiene que ser fácil. Tratar a Leo no es difícil, al revés, es un futbolista futbolista". Y del '10' a Pedri, la sensación de la temporada en el Barça: "Si se llamara Pedrinho hubiera costado 50 millones. Hay que mirar primero lo que tienes en casa, pero es un grandísimo futbolista".

Además, también ha revelado cómo se gestó la llegada de otro jugador, de Ter Stegen: "Llegó al Barcelona gracias al trabajo de un departamento especial de porteros". Para sentenciar refiriéndose al ahora portero del Real Madrid: "Siempre dije que Courtois sería uno de los mejores porteros del mundo, pero el perfil Barça necesita otra cosa". Jugosas declaraciones las que ha dejado Zubizarreta sobre el pasado, el presente y el futuro del conjunto blaugrana.

