La guerra entre Lopetegui y Bordalás se zanja sin perdón y con sanción

Se acaba el primer combate entre José Bordalás y Julen Lopetegui. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con dos partidos a Djene Dakonam por su expulsión en el Sevilla - Getafe (3-0), tras la entrada sobre el argentino Lucas Ocampos, y con un encuentro a los técnicos de ambos clubes que fueron expulsados. Esta nueva batalla en la que se ve inmiscuido el entrenador azulón seguramente tenga nuevas entregas escuchando a los dos protagonistas del conflicto.

Bordalás explicó este lunes que esperaba una llamada del vasco para pedirle disculpas y que esta no ha llegado. "No entiendo el estado de Lopetegui y menos los insultos y la falta de respeto hacia el Getafe y hacía mi. Puedo entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, que es inaceptable. No he hablado y me habría gustado que hubiera descolgado el teléfono y se hubiera disculpado conmigo. Es lo que habría hecho yo", comentó en la rueda de prensa previa a su partido ante el Real Madrid en el que no podrá estar en el banquillo.

Lopetegui estuvo remiso a abundar en la polémica generada a raíz de la lesión de Ocampos, que "es grave y llega en un momento importante de la temporada" pero no tiene "nada que decir sobre la decisión del Comité de Competición". "Todo lo que tenía que decir con respecto al partido contra el Getafe lo dije ya. Estamos en la antesala de una semifinal muy bonita pero no podemos olvidar que la única víctima que ha habido en todo ha sido Lucas Ocampos", expuso el vasco. No entierra el hacha de guerra.

Competición ha desestimado las alegaciones del Getafe en defensa del jugador togolés, que cumplirá dos partidos de sanción por violencia tras su acción sobre Ocampos, que sufre un "esguince grado II de la sindesmosis anterior y del ligamento peroneo calcáneo del tobillo izquierdo". El club azulón alegó la existencia de un error material manifiesto y mantuvo que el jugador expulsado no realizó una entrada en forma de plancha, sino que ambos disputaron el balón y Djené se anticipó tocando el balón en primer lugar y que "lo ocurrido fue consecuencia de la inercia propia de la jugada".

Las sanciones

En el caso de Bordalás, se ha librado de una sanción mayor ya que el acta recogía que se fue "de forma enérgica al centro del campo debiendo ser sujetado por el delegado de campo, al que le dio un manotazo en el brazo". Podía haber sido suspendido con algún encuentro más por el episodio con el trabajador del Sevilla, pero la cosa no ha ido a más.

El acta, con Lopetegui, recogía que su expulsión se debió a "encararse y gritar al banquillo visitante de forma enérgica, con ánimo de confrontación, lo que provocó una reacción de todo el banquillo visitante". Se reconoce, por la redacción de Martínez Munuera, que el que empezó la trifulca fue el técnico del club hispalense.

[Más información: Así fue la escalofriante entrada de Djené sobre Ocampos: tarjeta roja, camilla y lágrimas]