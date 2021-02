Ansu Fati se vuelve a operar de la rodilla y podría decir adiós a la temporada

Malas noticias para Ansu Fati respecto a la recuperación de su lesión de rodilla. Esport3 ha informado este viernes que la promesa del Barcelona ha tenido que ser operado de nuevo, tal y como aconsejó el Dr. Ramón Cugat. La recuperación de la rodilla "no iba bien" e, incluso, no está descartado que tenga que pasar por el quirófano una tercera vez.

Según el programa de TV3, La rodilla de Ansu Fati no aguantaba bien las cargas de trabajo y de ahí que se tomara la decisión de volver a intervenir al joven futbolista español hace dos semanas. Ahora mismo, su presencia contra el PSG en la Champions League está descartada y peligra lo que resta de temporada para él.

Este frenazo en su recuperación supone un 'palazo' para Ansu Fati. El pasado 9 de noviembre se operó por primera vez y en su cabeza había una fecha marcada en rojo en el calendario: la vuelta de la Champions League contra el PSG. En las últimas semanas se hablaba que la perla culé llegaría a tiempo e, incluso, volvería a jugar antes, pero su recuperación se ha estancado y vuelve a retroceder con esta segunda operación.

No estará contra el PSG

A Ansu ya hacía días que no se le veía por la Ciudad Deportiva, lo que hacía indicar que algo no marchaba bien con su recuperación. El asunto, según TV3, se ha llevado con secretismo a petición del jugador y de ahí que no se informara en público de la segunda operación. Ronald Koeman decía el pasado martes lo siguiente del canterano: "Ojalá que pueda participar, pero no tengo la seguridad. Lo más importante es que se recupere bien. No voy a poner fecha, no es bueno", decía sobre su presencia en la Champions.

Ansu Fati, lesionado en el Barcelona - Betis de La Liga fcbarcelona.es

Ansu Fati fue operado el pasado 9 de noviembre de una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. La lesión ocurrió durante el partido de Liga entre el Barça y el Betis disputado en el Camp Nou. Pronto el doctor Ramón Cugat se puso con Ansu y le operó, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Tras la intervención se puso un tiempo estimado de baja de cuatro meses, que ahora se alargará.

El Barça seguirá sin poder contar con Ansu Fati, uno de los lesionados de larga duración del conjunto culé. Los otros son Gerard Piqué y Philippe Coutinho, que avanzan en su recuperación. En el club tienen claro que ninguno regresara hasta que no se encuentre al cien por cien para evitar una recaída, lo que le ha acabado pasando a Ansu.

