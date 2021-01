Koeman reclama el fichaje de un '9': "Nos falta alguien arriba"

El Barcelona logró empezar 2021 con una victoria determinante para seguir con vida en La Liga. Los de Koeman ganaron, aunque sin terminar de convencer tras una segunda parte muy diferente a la primera y donde el Huesca tuvo opciones de llevarse un empate. Ocasiones para los azulgrana no faltaron y, por ello, el técnico holandés reclamó el fichaje de otro delantero para este mercado de invierno.

El entrenador del FC Barcelona explicó en rueda de prensa que, como han repetido "varias veces al principio de la temporada", al cuadro catalán le falta "alguien arriba para tener más competencia y más gol". Una incorporación que diese "más efectividad" y que, pese a que es su deseo, "depende de muchas cosas". Entre otrras, de los fondos con los que cuenta el club catalán. Hasta que no haya una salida no habrá ninguna entrada y menos si esta implica un desembolso importante bien en forma de traspaso o en lo que respecta a la masa salarial.

Koeman, a la espera de ese fichaje, mostró su confianza en la plantilla. Incluido Griezmann, que se volvió a convertir en noticia al salir al campo como suplente y sin una excesiva lucidez en su entrada al terreno de juego. Según el entrenador, confía "en cada jugador de la plantilla" y que la decisión estaba entre "escoger entre Antoine -Griezmann- y Martin -Braithwaite-". Finalmente fue el ex del Leganés quien se llevó la carrera individual, aunque sin grandes acciones a destacar.

Braithwaite, a ojos del técnico holandés, "lo está haciendo muy bien". Sin embargo, darle la oportunidad a él no supone apartar a Griezmann. "No significa que no confiemos en Griezmann", ha subrayado el entrenador del Barcelona, porque "hay partidos para todos".

La valoración del partido que hace Koeman es sencilla. "Quitando los últimos viente minutos en los que hemos sufrido, hemos creado bastante peligro contra un equipo que se cierra mucho atrás. Hemos hecho un gran gol y hemos tenido tres-cuatro ocasiones más".

El regreso de Messi

El delantero argentino regresó al once titular del Barcelona después del descanso en la jornada pasada. El entrenador culé dio descanso a su estrella, según aseguró, para que terminara de recuperarse de sus problemas físicos. Una decisión que suscitó muchas críticas por la coincidencia con las fiestas navideñas.

El Barcelona acabó echando en falta a su delantero y los de Koeman acabaron empatando ante un Eibar que rompía su gafe en el Camp Nou. Ante el Huesca, Messi volvió a echarse al equipo a la espalda y fue decisió en el escaso 0-1 sumado ante el equipo de Míchel. El argentino, a pesar de no marcar y de perdonar varias ocasiones, fue el encargado de poner un pase perfecto a De Jong. El joven centrocampista no falló en el área y subió al luminoso el único tanto de la noche.

"Si no sentencias el partido, siempre sufres", recalcó Koeman ante los medios. Y es justo lo que le sucedió a un Barcelona que acabó pidiendo la hora para evitar el 1-1.

