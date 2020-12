4 de 10

Cristiano celebró en el vesuario de la Juventus la victoria contra el Barça y escribió un mensaje muy comentado en redes:

"Siempre es bueno volver a España y a Cataluña, siempre es difícil jugar en el Camp Nou contra uno de los mejores equipos al que me he enfrentado. ¡Hoy fuimos un equipo de campeones! ¡Una familia verdadera, fuerte y unida! Jugando así, no tenemos nada que temer hasta el final de temporada ... ¡Vamos!".