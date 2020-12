El Atlético sufre y gana con pegada al Salzburgo para alcanzar los octavos

Mario Hermoso y un cabezazo sirvieron para darle el triunfo y los octavos de final al Atlético de Madrid. El defensa, a balón parado y justo antes del descanso, marcó un tanto determinante en un partido que se estaba complicando. La pegada determinó el resultado ante un Salzburgo que no encontró el gol. [Narración y estadísticas: Salzburgo 0-2 Atlético de Madrid]

El Atlético había dejado muchas versiones en Champions. Ante el Bayern se borró, en otros encuentros asedió al rival sin encontrar el gol tan esperado y, ante el Salzburgo, mostró otra de sus caras. La más propia de Simeone. La del poco empuje ofensivo, pero efectividad total. La de sufrir para superar las adversidades hasta triunfar en el objetivo europeo.

El duelo comenzó frío en las filas rojiblancas. Y no solo por la temperatura ambiente. Berisha perdonaba con un gran recorte ante Savic. Jugada individual en el área que terminaría con el esférico besando el palo de Oblak y apretando el pecho de los rojiblancos. El Atleti intentaba crear peligro, pero no encontraba ninguna vía para ello. Mientras los austriacos accedían fácilmente a la zona ofensiva, los colchoneros apenas encadenaban varios pases ante la presión local.

Mario Hermoso rematando de cabeza en el Salzburgo-Atlético Reuters

Simeone se impacientaba y Szoboszlai, estrella del equipo, obligaba a estirarse a Oblak a los 15 de partido. La comodidad era local. Todo hasta que apareció en el juego Marcos Llorente, héroe en muchos partidos de este Atlético y que, una vez más, desatascó el juego de los de Simeone. Su velocidad y llegada comandó el primer aviso visitante pasados 20 minutos. Poco después, y fruto de su presión, recuperaba un balón en el área que forzaba un córner. Y, a la tercera, el Atlético dio la campanada.

Un balón parado, ADN rojiblanco, generó el primer y único gol del partido. Mario Hermoso remataba de cabeza un centro lejano en el 38'. El Atlético golpeaba la moral local, que lo había merecido mucho antes. 0-1 antes del descanso y los octavos a 45 minutos.

Sufrir con pegada

El Atlético no estaba dominando. No estaba cómodo. No tenía asegurada ni la clasificación ni la victoria. Pero, acostumbrados a una atmósfera de presión y garra, lo del Salzburgo solo era un capítulo más. Sin pegada, que estaba de su lado, estarían seguros.

Los de Simeone reforzaron su papel defensivo y las ocasiones que habían permitido en la primera parte se trababan más. Szoboszlai perdonaba en el 48', pero más allá de posesión e internadas en el área sin resolverse, el Salzburgo no encontraría el peligro generado al inicio. El Atlético aguantaba atrás y a la mínima intentaba armar las contras que, con jugadores como Carrasco, podían suponer el golpe definitivo.

Simeone movía ficha y quitaba a Luis Suárez, algo desconectado, y daba espacio a Correa. La estrategia ofensiva era evidente y poco después supondría un acierto. El Salzburgo, con Mwepu, estampaba otro tiro al poste con un lanzamiento lejano. No entraba nada. No había remedio. Y, cuando las cosas ya parecían imposibles de remediar, llegó Carrasco para cerrar la fase de grupos.

Contra de libro con Correa por banda, centro perfecto para el belga y gol para el 0-2 definitivo. Pudo llegar alguno más con un Salzburgo volcado al ataque y que peleaba contra el Atlético y su propia desesperación. Sin embargo, los octavos eran un hecho para los de Simeone y la pegada del Atlético recuperaba confianza. Lo que no marcaron en jornadas anteriores se tradujo en dos dianas para decir adiós a la fase de grupos de la mejor manera.

Salzburgo 0-2 Atlético de Madrid

Salzburgo: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Junuzovic; Mwepu (Sucic, 89'), Berisha, Szoboszlai; Daka (Okafor, 73'), Koita (Adeyemi, 79').

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente (Lodi, 91'), Saúl (Herrera, 65'), Koke, Carrasco (Lemar, 89'); Joao Félix (Torreira, 89'), Luis Suárez (Correa, 65').

Goles: 0-1, 39' Hermoso. 0-2, 86' Carrasco.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en el minuto 41, y a los visitantes Mario Hermoso (m. 45'+1) y Stefan Savic (60').

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo A de la Liga de Campeones, disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo, sin público