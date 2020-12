Gabi: "Me voy a preparar para el futuro, pero nunca entrenaría al Real Madrid"

Gabi ha decidido colgar las botas y sobre ello ha hablado en El Transistor y en El Larguero. En el programa de Onda Cero, el ya exfutbolista ha hablado de algunos nombres propios como el de Griezmann: "Lo único que dije era que tenía que irse por la puerta grande del Atlético de Madrid. Es un buen chico, jugador decisivo que está todo el día con su NBA y su rugby".

También ha hablado sobre el futuro. Un futuro que podría estar ligado a los banquillos. "Me voy a preparar para el futuro para ganarme el siguiente reto". Aunque ha dejado claro que "nunca entrenaría al Real Madrid, al final uno elige a su equipo y yo escogí el Atlético".

De sus entrenadores ha adquirido distintas cosas: "Me quedo con algo de cada uno de ellos. He estado más tiempo con 'El Cholo' y seguro que si algún día soy entrenador, tendré cosas suyas". Largo y tendido habló también en el programa de la Cadena SER. De su retirada, pasado, presente y futuro, así del papel de favorito del Atlético para esta edición de La Liga.

¿Ahora qué?

"Disfrutad de mi gente, pero ya me pica el gusanillo y solo llegó un día retirado. Quiero prepararme bien para el futuro y quiere seguir ligado al mundo del fútbol".

Retirada meditada

"He tenido ofertas de España para seguir jugando, incluso del extranjero pero sabía que cuando me iba a Catar iban para mis dos últimos años, me quería retirar bien".

Diego Pablo 'Cholo' Simeone y Gabi Fernández EFE

Trabajar junto a Simeone

"En esta vida no se descarta nada, me tengo que preparar. Llegar a un cargo por lo que he sido no es la mejor manera".

En el equipo de 'El Cholo'

"Siempre trabajar al lado de un entrenador como él es muy positivo. ¿Y al lado de Xavi? Tienen los dos muy bien elegidos su grupo de trabajo, no serán ninguno de los dos quien me llamen".

El Atlético 2020/2021

"Tiene las cosas muy claras, por las características de los jugadores se tiene que adaptar. Tiene la mejor plantilla de Primera pero no el mejor once".

Favorito para ganar La Liga

"Dependiendo de cómo estén los otros dos -Real Madrid y Barcelona-, si no están del todo bien tiene posibilidades de optar a por todos los títulos. Le veo con muchas posibilidades de ganar La Liga, por la confianza en la que están".

Más posesión

"Simeone ha visto las cualidades de los jugadores, Joao Félix cayendo a la izquierda y estando en contatco con la pelota tiene más posibilidades. Ahora domina más los partidos".

El 'nuevo' Carrasco

"Está más implicado y antes le costaba más defender".

¿Este Atlético o el tuyo?

"De momento por el mío porque lo hemos demostrado. Ojo que la plantilla con la que ganamos la Copa del Rey en el Bernabéu. Eramos el mejor grupo por entonces, no la mejor plantilla. Supimos sacar los partidos".

El Gabi del actual plantel

"Intentó Koke hacerlo un poquito. Las comparaciones son odiosas. No hay nadie con las características tan defensivas, de ese corte. Tal vez Torreira".

Llegada de Luis Suárez

"Me recordó a la de Villa, si ganamos La Liga, Messi el año que viene en acaba en el Atlético -risas-. Solamente la jerarquía, el respeto con el que le iran los centrales. Con solo tenerlo en el campo al Atleti ya el vale".

Joao Félix

"Más maduro, decide mejor y no corre tanto. Más metido en lo que es el Atlético. Suárez fija a los centrales y Joao tiene más libertad entre líneas y esa jerarquía de Luis Suárez le descarga de responsabilidades".

Evolución ofensiva

"Evoluciona con los jugadores que tiene, con más variantes. Se ha ido adaptando a los jugadores que han ido llegando y los está sacando el mayor rendimiento a todos. Poner a defender a los jugadores que tiene ahora sería una locura".

Gabi, durante el partido contra el Qarabag Reuters

¿Qué tal con Xavi?

"Destaco su inteligencia para ver el fútbol. Está 24 horas pensando en el fútbol. En casa está todo el rato con el fútbol".

¿Está Xavi preparado para el Barça?

"Sí, en estos dos años se ha preparado para ello. Con un gran grupo de trabajo, muy humano. En poco tiempo lo veremos por aquí".

¿Qué te faltó en tu carrera?

"Ganar la mítica 'Orejona', por todos los Atlético. Aunque solo fuera para cogerla y luego tirarla -risas-. Y luego, el tema de la Selección pero entiendo la generación que había por delante, la mejor de la historia. Me hubiera faltado una llamada o un reconocimiento interno".

Zaragoza

"Bueno tuve la posibilidad el año pasado para volver, pero hubiera sido un error. En el Atleti, cuando se fue 'El Mono', no hubo ninguna llamada".

Koke

"Le he intentado ayudar siempre que he podido. Era un superdotado desde muy temprano y se está convirtiendo en la mayor leyenda del club, tanto como jugador como capitán".

Si recibe la llamada de Simeone...

"Ahora mismo no lo sé, sé que estoy capacitado. Me gusta liderar grupos. Me gustaría ser primer entrenador pero no sé si tengo que pasar antes por ser segundo, lo haría".

Catar 2022

"Será el mejor Mundial de la historia en cuanto a tecnología y en estadio, pero en ambiente... será otra historia".

[Más información: Gabi, excapitán del Atlético de Madrid, se retira del fútbol]