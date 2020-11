Real Sociedad y Villarreal firman las tablas desde el punto de penalti

Real Sociedad y Villarreal firmaron un pacto de no agresión en una segunda mitad que no pudo romper la igualdad reinante en el marcador desde que Mikel Oyarzabal anotó el tanto de los donostiarra desde el punto de penalti. Antes, había sido su compañero en la selección quien marcara el primer tanto del partido, también desde los once metros [Real Sociedad 1-1 Villarreal: Narración y estadísticas].

La primera mitad fue mucho más entretenida que en la primera, ya que, a medida que se iba acercando el final del partido, las fuerzas comenzaron a flaquear. Punto de mérito para dos equipos llamados a situarse en la parte alta de la clasificación y a tomar la alternativa de los grandes de la liga, que están en plena crisis.

Buen partido de fútbol, disputado donde los haya, el que ofrecieron Real Sociedad y Villarreal para cerrar el domingo. Los dos equipos, aspirantes a ser el equipo revelación que ocupe puestos de Champions junto a los grandes, se llevaron un punto del Reale Arena en un partido que se decidió desde el punto de penalti y en la primera mitad. Nadie fue capaz de romper la igualdad y tanto Imanol Alguacil como Unai Emery se tuvieron que conformar con no sumar una derrota. Los de San Sebastián, además, siguen líderes de la liga.

El choque empezó con una intensidad tremenda y con los dos equipos buscándose las cosquillas en el área rival. Sin embargo, el primero en golpear fue el 'submarino amarillo' que encontró premio en una jugada casi perdida. Tras una internada por banda derecha, el balón fue centrada al área, se pasó, y cuando llegó al segundo palo, Aritz Elustondo se dispuso a despejar con contundencia. Sin embargo, se encontró la piernas de Estupiñán, que había llegado con mucha pillería para meterse en la jugada y pescar en río revuelto. El árbitro señaló el punto de penalti tras la dura patada del jugador realista y Gerard Moreno no desaprovechó la oportunidad en el minuto 6.

Los visitantes se ponían por delante con el gol del delantero de la selección española. Y sería precisamente uno de sus compañeros en ataque en el combinado nacional quien lideraría el intento de remontada. La Real no se amilanó e intentó buscar el 1-1 con un juego muy profundo, buscando siempre la espalda de una defensa rival muy adelantada. Las bandas del equipo de Imanol eran puñales que intentaban hacer daño una y otra vez. Especialmente por la izquierda, donde más caía Mikel Oyarzabal.

En el minuto 20, Barrenetxea dispuso de una gran ocasión para haber hecho el ansiado tanto, pero se encontró con un imperial Asenjo que rechazó su remate a bocajarro desde dentro del área. Minutos más tarde sería el protagonista del penati quien lo intentó. Aritz Elustondo intentó aprovechar un pase de Mikel Merino de chilena y cabeceó lejos del alcance de Asenjo, pero su remate fue rechazado por la defensa amarilla. Continuaba el 0-1.

La Real Sociedad celebra el gol del empate ante el Villarreal La Liga

Sin embargo, a la salida de un córner, Pau Torres cometió un error infantil dando un codazo a uno de los atacantes de la Real Sociedad y el árbitro no lo dudó de nuevo. Señaló el punto de máximo castigo y Oyarzabal no desaprovechó la oportunidad. Asumió la responsabilidad y batió a un Asenjo que aguantó de pie hasta el final, pero no pudo detener el disparo. La Real había tomado el mando del partido y del juego para buscar el empate y ya lo tenía en su poder. Así se llegó al final de los primeros 45 minutos, intensos con polémicas y con dos tantos.

Sin cambios

En la segunda mitad, el nivel de juego cayó considerablemente. La Real, con menos urgencias, cedió el timón de la situación y todo se hizo mucho más previsible e igualado. Además, se produjeron más parones, más faltas y el partido se hizo mucho más físico. Una acción que terminó con una brecha en la cabeza de Mikel Merino provocó también que se perdiera por completo el ritmo del partido.

La mejor ocasión de la Real Sociedad llegó en el minuto 60 de partido y estuvo en las botas de William Jose. Una jugada individual de Oyarzabal terminó con un balón suelto en el área del Villarreal que cayó en los pies del delantero brasileño. El ariete se hizo su propio hueco y probó fortuna desde un lateral del área, pero el disparo se encontró de nuevo con un muy atento Sergio Asenjo.

El tramo final del partido estuvo marcado por las transiciones de ambos equipos. El cansancio hizo acto de presencia y el choque se rompió por momentos. Sin embargo, no llegó a fructificar en ocasiones realmente claras. Solo en la última jugada del partido, los hombres de Unai Emery pidieron un posible penalti sobre Gerard Moreno. No obstante, el colegiado no apreció nada punible en la acción del defensa de la Real Sociedad. Tampoco al VAR, por lo que el choque concluyó en tablas.

Real Sociedad 1-1 Villarreal

Real Sociedad: Remiro; Aritz (Zaldua, 46'), Zubeldia, Le Normand, Muñoz (Monreal, 80'); Guevara (Zubimendi, 79'), Merino, Barrenetxea (Portu, 70'), Roberto López, Oyarzabal (Januzaj, 80'); y Willian José.



Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Trigueros (Coquelin, 54'), Iborra, Parejo; Gerard Moreno, Bacca (Chukwueze, 46') y Pedraza (Take Kubo, 74').



Goles: 1-0 , 6': Gerard, de penalti. 1-1, 33': Oyarzabal, de penalti.



Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Aritz, Le Normand, Barrenetxea, Muñoz y Zubimendi por los locales y a Unai Emery, Albiol, Pau Torres e Iborra por el Villarreal.



Incidencias: Partido disputado a puerta cerrada en el Reale Arena. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.