Valdano, reflejo de medio mundo por la pérdida de Maradona: al borde de la emoción en directo

Diego Armando Maradona se convirtió en el nombre protagonista del 25 de noviembre. Y así será para el resto de la historia. El astro argentino falleció por una parada cardiorrespiratoria y dejó en shock a todo el planeta, no solo a los aficionados al fútbol. El que fuera líder del Nápoles o jugador del FC Barcelona, entre otros, perdió la vida a los 60 años y días después de ser operado por un hematoma subdural.

Aficionados de todo el mundo quedaron paralizados ante la noticia. Pero, sobre todo, aquellos que le conocieron de cerca. Jugadores como Leo Messi trasladaron su pésame a la familia de forma pública. Y otros, como Jorge Valdano, tuvieron que afrontar la pérdida en plena jornada de trabajo. El exjugador, exentrenador y actual comentarista de Movistar + fue el fiel reflejo de cómo se siente gran parte del mundo del fútbol.

Valdano, argentino como Maradona, realizó su particular homenaje en el directo de la jornada de Champions. Sin embargo, en un de esos instantes la emoción le inundó y Valdano tuvo que parar. Al borde de la lágrima, y acostumbrados a ver a Valdano entre risas y chascarrillos, el analista tomaba aire para continuar y no romperse.

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

"Me sorprendió mucho la noticia. Y, como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", relató Valdano. Ante las preguntas de Susana Guasch, el argentino continuó intentando participar en el recuerdo de Maradona. Sin embargo, Valdano no pudo.

"Muchos de los recuerdos que, cuando los rememoraba me producían una sonrisa...". El analista tenía que parar y así no romper a llorar. Movistar cortó la conexión con el Wanda Metropolitano y, minutos después, Valdano pudo participar como estaba previsto en la narración del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv.

Shock mundial

Diego Armando Maradona había pasado unas semanas algo complicadas. Desde que cumpliera sus 60 años, el argentino ha estado en constante seguimiento por sus médicos. Días después de celebrar su cumpleaños, tenía que ser ingresado para pasar unas pruebas que derivarían en una intervención quirúrgica. Maradona tenía un coágulo en el cerebro y debía que pasar por quirófano.

Diego Armando Maradona, en un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata Reuters

Cuando parecía que lo peor había pasado, Maradona pidió el alta y regresar a su casa. Estaba en perfecto estado, según confirmaron sus médicos. Su salida se retraso y, finalmente, pudo abandonar el hospital para volver a su día a día. Pero este 25 de noviembre la noticia saltaba y provocaba un terremoto a nivel mundial. Maradona había fallecido por una parada cardiorrespiratoria. A sus 60 años, el mito se apagaba.

Millones de reacciones se sucedieron a lo largo y ancho del planeta. Tanto de rostros del mundo del fútbol como simples aficionados. En Argentina, de hecho, ya se han declarado tres días de luto oficial por la pérdida de 'El Pelusa' y en los próximos días se prevé que más de un club realice algún homenaje especial en su honor.

