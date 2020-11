El lío de mujeres y de hijos de la estrella Maradona que fue tan hábil con el balón como torpe en el amor

Diego Armando Maradona ha muerto este miércoles a los 60 años de edad. Según ha desvelado el periódico Clarín, el que fuera futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio semanas después de haber sido operado de la cabeza. El argentino deja así un legado en el mundo del fútbol y una historia de vida llena de polémicas que dio mucho que hablar. Y es que, su vida privada nada tuvo que ver con su idolatría a nivel deportivo.

El apodado 'El Pelusa' acumuló un historial plagado de escándalos. Su adicción a las drogas, la controvertida relación con sus hijos, sus desencuentros amorosos y sus encontronazos con la prensa marcaron su vida privada, por la que pasaron varias mujeres con las que, más allá de un romance mantuvo guerras judiciales.

La primera es Claudia Villafañe (58 años), una empresaria y productora argentina que catalogan como su novia de toda la vida. Con ella contrajo matrimonio el 7 de noviembre de 1989 y tuvo dos hijas: Dalma (33) y Giannina (31). La pareja, que puso fin a su unión en 2003, copó en varias ocasiones los titulares de la prensa local por una disputa que mantuvieron desde 2015. Entonces, el considerado astro del fútbol demandó a su exmujer por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio.

Maradona y Claudia Villafranca el día de su boda. Gtres

Pero antes de esta batalla judicial, fueron muchas las veces que el deportista reconoció a Claudia como su sostén y confidente. Esto, a pesar de que su relación amorosa estuvo marcada por las infidelidades de Maradona y sus problemas con las drogas. Y es que la empresaria argentina permaneció a su lado y fue testigo de sus mayores logros futbolísticos hasta que decidieron separarse de forma definitiva.

Dos años después de su divorcio, Maradona conoció a Verónica Ojeda y en 2013 tuvieron a su único hijo en común: Diego Fernando Maradona Ojeda (7). Con ella, el argentino también mantuvo denuncias cruzadas y un tenso enfrentamiento en los juzgados a cuenta del pequeño.

Verónica Ojeda y Maradona, en Buenos Aires. Gtres

Claudia y Verónica no fueron las únicas que protagonizaron una batalla judicial con 'El Pelusa'. El que fuera futbolista del Boca, el Barcelona y el Napolés también denunció a Rocío Oliva (30), su última pareja mediática. A ella, jugadora de fútbol femenino, la acusó de haberle robado relojes, un ordenador, teléfonos y joyas por valor de 400.000 dólares, cuando vivían juntos en los Emiratos Árabes, en julio de 2014. La pareja puso fin a su relación en 2019, después de una serie de episodios conflictivos, reconocidos y denunciados por ella, que acabaron con su intermitente relación, salpicada por numerosas rupturas y por acusaciones.

En 2014, de hecho, Rocío Oliva lo denunció por una agresión que, pese a las negaciones del futbolista, quedó inmortalizada en un vídeo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Este episodio no hizo sino ratificar la turbulenta relación que mantuvo Maradona con las mujeres. En otra ocasión, incluso, una ex reina de la belleza lo denunció tras arrojarle un vaso a la cabeza y provocarle una herida que necesitó ocho puntos de sutura.

Maradona y Rocío Oliva, en 2018. Gtres

Al margen de estas tres, Diego Armando Maradona tuvo otras mujeres que, si bien fueron menos mediáticas, no dejan de ser importantes. Algunas de ellas, de hecho, son las madres de varios de sus hijos. Con la italiana Cristina Sinagra tuvo un romance mientras seguía casado con Claudia Villafranca, del que nació en 1986 Diego Junior (34). 10 años más tarde, fruto de su relación Valeria Sabalain, nació Jana (24), a quien conoció en 2013, cuando la joven acudió junto a su madre a un gimnasio para verlo de cerca.

Maradona no solo tuvo cinco hijos. En marzo de 2019, un abogado confirmó la existencia de otros tres más en Cuba. Según su testimonio, el futbolista solo los había visto en una ocasión -cuando asistió al funeral de Fidel Castro-, pero les pasaba dinero cada mes. Además, desveló que el deportista podría tener un noveno hijo también de procedencia cubana y un décimo, Santiago Lara, que ya apareció en televisión asegurando que el argentino era su progenitor.

Drogas

Sus adicciones y problemas con las drogas acompañaron a Maradona durante toda su vida. Esto, de hecho, significó el declive de su carrera como futbolista. "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez. En Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida", reconoció el deportista en enero de 2017.

Su primer escándalo con las drogas tuvo lugar en 1991, cuando dio positivo en cocaína y obtuvo una sanción de la Federación de Fútbol durante tres meses, algo que se repitió tres años después. Esta vez la sanción se prolongó durante 15 meses.

En otra ocasión, la policía halló drogas en el interior de su casa en Argentina, por lo que fue detenido y tuvo que pagar una cuantiosa multa. También, en algún momento, varios reporteros lo captaron fumando, mientras viajaba a Buenos Aires.

Maradona, en un partido de la liga holandesa. Gtres

Conflictos con la prensa

Maradona no solo se ha encarado con sus parejas. También lo ha hecho con sus compañeros de profesión y con los medios de comunicación. Uno de los episodios ocurrió en Madrid en 2017, donde el deportista se encontraba para presenciar un partido de fútbol.

Entonces, tras las preguntas de un periodista, Diego Armando Maradona contestó con un golpe. "No quiero que me pegues, solo que me respondas cómo ves el partido", decía el reportero. "No te he pegado, si te pego no te queda nariz (...). Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido", respondía de forma contundente el futbolista.

No era la primera vez que el Maradona arremetía contra la prensa. Años antes amenazó a varios reporteros, llegando incluso a dispararles con un rifle. Fue, sin duda, uno de los momentos más agresivos en toda la historia del argentino.

