Las peticiones de Luis Enrique a Morata para consagrarse en la Selección

Álvaro Morata está en boca de todos. Bien por sus buenos datos goleadores con la Juventus, o por sus errores en el posicionamiento en el campo, el ex del Atlético de Madrid ha conseguido convencer a Luis Enrique para regresar a la Selección para el parón. Además, con dos partidos determinantes para las aspiraciones de la Absoluta en la UEFA Nations League.

El atacante, que asistió en el último partido amistoso ante Holanda, pero que no tuvo tanta suerte de cara a portería, destacó el buen momento anímico que vive en la actualidad y, sobre todo, el ritmo que le permite ser titular indiscutible en la Juventus de Turín. Morata tiene la presión de que, ante la falta de gol en España, él pueda ser el jugador de referencia en la punta de ataque.

El propio jugador aseguró que "claro" que piensa en poder ser "el goleador de la Selección". "El sueño de todos es ganar títulos con España, y no solo yo. Aquí hay mucha gente que sabe hacer goles", explicó en la rueda de prensa previa al duelo ante Suiza. Morata llegó a tomar como ejemplo a Giroud, delantero de la selección francesa que también ha sido muy criticado. "Si ganamos un título y no meto ningún gol como hizo Giroud con Francia -en referencia al Mundial cosechado-, nadie se va a acordar de eso".

🗣️ @AlvaroMorata: "Estar aquí es fundamental para mí".



➡️ "Cada vez que sale la lista estoy a las once menos diez con el teléfono antes de empezar a entrenar a ver si estoy ahí".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/RNI6gIFZQz — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 13, 2020

Álvaro, que compareció después que Luis Enrique, desveló las exigencias que el seleccionador tiene con él. El técnico le pide "que corra mucho" y "al final lo importante es estar" con el conjunto nacional. "Estoy feliz de lo que me pide", recalcó, porque el hecho de exigirle cosas refleja su confianza. "Quiere decir que cree en mí". La ilusión del atacante de la Juve quedó en evidencia: "Cada vez que sale la lista estoy con el teléfono en la mano antes de salir a entrenar esperando estar". Para eso trabaja "cada día", porque "estar en el campo y tener oportunidades de jugar te ayuda a ser mejor".

Cambio de equipo

Respecto a un posible cambio anímico, Morata destacó que es "la misma persona" y "el mismo jugador". Mientras "otros años" no ha tenido "continuidad", en estos momentos la ha encontrado en la Juventus. "En el Chelsea no estuve al nivel, pero si juegas te da tranquilidad". Y, tras su llegada a Turín, ha encadenado una gran racha. Tanto que "si no es la primera vez" que juega "seis partidos seguidos con más de sesenta minutos, debe ser la segunda".

🗣️ @AlvaroMorata: "La opción de estar en el campo te da más oportunidades de jugar y de meter goles".



➡️ "Espero tener suerte con las lesiones, seguir marcando y haré todo lo que esté en mi mano para estar aquí y en mi equipo".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/9HeepXEa31 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 13, 2020

Sin embargo, para evitar polémicas, Morata recalcó que está "muy bien, como lo estaba también en Madrid" porque tiene la suerte de que le tratan "muy bien en todos los lados". "Espero tener suerte con las lesiones, seguir marcando y haré todo lo que esté en mi mano para estar aquí y en mi equipo". De lo que no le cabe duda es de que "el gol llegará", solo falta saber si en sus pies o en los de algún compañero.

