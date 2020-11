El 'recado' de Morata en su mejor momento: ¿va dirigido a Simeone?

El español Álvaro Morata, protagonista con un doblete este miércoles en el triunfo por 4-1 logrado por el Juventus en el campo del Ferencvaros en la Champions League, aseguró que en Turín se siente "querido" y tiene "todo" lo que necesita.

"Me siento deseado, me siento querido, aquí tengo todo lo que necesito. Tengo mucho margen de mejora y este equipo, si sigue así, puede ir lejos", afirmó Morata al acabar el partido de Budapest, en declaraciones a Sky Sport.

"Uno cuando hace un camino va aprendiendo, me siento mucho más completo. Pasan los años, ya no tengo veinte años. Todo lo que pasé en mi carrera me sirve, siempre", agregó.

Morata, en Champions League con la Juventus Reuters

Morata, que se incorporó al Juventus en la última sesión de mercado procedente del Atlético de Madrid, lleva ya seis goles en siete partidos este año, en los que también repartió dos asistencias.

"Tengo que ayudar, moverme, presionar, me siento bien y lo importante es que el equipo volvió a la senda de la victoria. Hay que seguir, tenemos mucho margen de mejora. Estamos contentos, tres puntos fuera de casa en Champions es para estar felices", dijo.

Jugar con Cristiano

El delantero madrileño se reencontró en Turín con el portugués Cristiano Ronaldo, con el que ya compartió el vestuario en dos distintas etapas en el Real Madrid:"No debo contar yo quién es Cristiano, qué hace o qué ha hecho. Es un gran compañero, habla mucho con todos, es uno más. Ayuda a todos. Es nuestro jugador más importante, esperemos que nos lleve hasta el final", afirmó.

Victoria bianconera

Morata prolongó su momento dulce este miércoles y anotó un doblete para impulsar el triunfo por 4-1 del Juventus contra el Ferencvaros en el Puskas Arena de Budapest, dedicado al legendario delantero internacional húngaro y del Real Madrid, en la tercera jornada del grupo G de la Champions League.

Con su cuarto gol en Champions este curso, el sexto de su brillante temporada, Morata puso cuesta abajo un partido cómodo para el Juventus de Andrea Pirlo, que completó su goleada con dos regalos de la zaga rival, castigados por el argentino Paulo Dybala y un gol en propia meta del georgiano Lasha Dvali.

Tras la derrota 0-2 sufrida la semana pasada contra el Barcelona, mucho más contundente de lo que muestra el resultado, el Juventus reaccionó con un triunfo por 4-1 ante el Crotone el pasado domingo y superó con facilidad este miércoles al Ferencvaros para poner pie y medio en los octavos de final.

Los hombres de Pirlo son segundos con seis puntos, a tres del líder Barcelona, mientras que el Ferencvaros y el Dinamo Kiev cierran la tabla con un solo punto.

[Más información: Messi y Ter Stegen salvan al Barcelona ante el Dinamo de Kiev como en los viejos tiempos]