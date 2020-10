Koeman: "Prefiero que juegue Cristiano, le respeto mucho"

El Juventus de Turín - Barcelona está pendiente de si acabará jugando o no Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo no confirmó su presencia en el encuentro, ya que está a la espera del último resultado de la PCR. Sobre el delantero portugués también habló Ronald Koeman, en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 2 de la Champions League.

El técnico holandés aseguró que este enfrentamiento no es "un partido decisivo", pero que sí es "un partido de alto nivel". Sobre Cristiano señaló que espera que esté, que es un futbolista al que respeta "mucho" y que lo que él quiere es poder ver a los mejores dentro del terreno de juego.

En lo que no quiso entrar Koeman es en el posible expediente que están estudiando abrirle por sus declaraciones tras El Clásico, en las que criticó al arbitraje y también al VAR. Tampoco habló sobre el voto de censura. En este tema regateó y comentó que pide respeto.

Duelo ante la Juventus

"No es un partido decisivo, es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar lejos en el campeonato. Es importante que saquemos un buen resultado. Tenemos que crear oportunidades y respetamos mucho al contrario. Es un partido de alto nivel".

¿Prefiere que juegue Cristiano?

"Para todo el mundo es un partido bonito para ver y queremos ver a los mejores en el campo. Ronaldo es un gran jugador y no sé si está en condiciones de jugar por el coronavirus. Ojalá que esté. Lo respeto mucho".

Ronald Koeman, en la banda del Camp Nou durante El Clásico Reuters

Posible expediente

"Lo que dije el otro día -sus críticas al arbitraje y el VAR tras El Clásico- después del partido... no me arrepiento. No está en mis manos. No quiero hablar más sobre este tema y nada más. Lo más importante es el partido de mañana".

Voto de censura

"Cuando hablé con el Barça, sabía que no sería un reto fácil por los cambios que queremos hacer, por la Covid, por la economía. Solo pido tranquilidad y tiempo porque estamos cambiando cosas. Pido respeto. Después del 1-2 fuimos peores, pero antes del minuto 60 fuimos mejores. Eso es lo que he visto".

Baja de Coutinho

"Tenemos jugadores con diferentes características arriba. Hay que optar por los que están mejor preparados. Nuestro planteamiento para mañana es intentar ganar y habrá que poner delanteros".

¿Conservador o valiente?

"Siempre soy un entrenador que quiere que su equipo tenga la mentalidad de ganar, pero no puedes pensar solo en atacar. Queremos dominar el partido y con la gente en profundidad, hacer daño. Hay que buscar un equilibrio entre atacar y defender".

Koeman, en la banda del Camp Nou EFE

Andrea Pirlo

"Lo más fácil es opinar de Pirlo como jugador. Ha dado muchos éxitos a varios equipos y como entrenador no puedo opinar mucho. Lleva poco tiempo. Tener la oportunidad de entrenar a un equipo tan grande como la Juventus es por algo. Puede ser que el inicio de la Juve sea parecido al nuestro. Hay que tener tranquilidad y tiempo. Ojalá que triunfe como entrenador".

Lo mejor de la Juventus

"La Juventus es un grande de Europa. Son un equipo fuerte defensivamente, a pesar de sus bajas. Sabe dominar el partido y arriba tiene grandes jugadores. Dybala es un gran jugador y Morata está haciendo goles. Hay mucha calidad".

Jugar sin público

"El tema físico y el tema de la Covid-19 influye en el que haya más sorpresas. Todo el mundo quiere jugar en casa, con público, y eso es una influencia. Hay resultados raros y creo que son por culpa del tema del coronavirus".

[Más información - Verón: "Messi está incómodo en el Barcelona"]