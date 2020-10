Joaquín Sánchez critica a los árbitros en 'Six Dreams': "Son muy malos"

Joaquín Sánchez, durante la nueva temporada de Six Dreams de Amazon Prime

El cambio en el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol con las sanciones cuando se entienda menosprecio hacia los árbitros está dando bastante que hablar en este inicio de temporada. Después de los expedientes a Manuel Pellegrini y Joel Robles, esta última jornada ha llegado el de Álvaro Cervera. Pero, lejos de la competición, el último Six Dreams, la serie de documentales de LaLiga, ha dejado una declaración que podría entrar dentro de ese mismo varemo y la protagonizan Joaquín Sánchez, Marc Bartra y Borja Iglesias.

La conversación comienza con una dura acusación del defensa: "Los árbitros pitan condicionados, ya te digo". A esto, Joaquín responde con una afirmación muy típica cuando los jugadores están sobre el campo: "Son muy malos". Ahí es cuando Iglesias se une a la charla mirando al de El Puerto de Santa María: "A mí lo que me jode son las formas, que no te puedas acercar. Nos dicen al descanso: ¿Qué queréis, reparto de amarillas? Sólo estamos preguntando por qué no revisas estas jugadas".

En tono de humor, Joaquín responde con una declaración que ha hecho saltar las alarmas, pero que en ese momento provocó las risas entre sus compañeros: "Va a llegar un momento que antes de sacarte amarilla te dé un bofetón". Evidentemente, el gaditano bromea con esa posibilidad de que el colegiado agreda al futbolista. "Que el árbitro antes de sacarte amarilla te haga así primero (hace el gesto de la bofetada). Ea, y ahora amarilla. ¿Qué quieres, otra? Y que digas tú: no te pongas así", añadía el jugador del Betis.

Están los torpes, y luego estamos nosotros.



Un aplauso para el lumbreras que ha dado luz a esto en la jornada cinco de Liga.#Betis pic.twitter.com/kPmMPfxEaQ — Indio integrao (@IndioIntegrao) October 6, 2020

Ha escocido entre las aficiones de los equipos afectados, pero sobre todo entre la verdiblanca por si puede suponer una nueva apertura de expediente. Hay temor de que puedan sancionar a sus futbolistas, ya que estas penas van de cuatro a 12 partidos. En el peor de los casos, un miembro de la plantilla podría perderse un tercio de la temporada si se considera un menosprecio muy grave.

La secuencia en la que Marc Bartra, Joaquín Sánchez y Borja Iglesias hablan de los árbitros en el Six Dreams

Lo que dijo Pellegrini que supuso la apertura de expediente fue esta frase: "Penalti, expulsión, VAR y Real Madrid junto es demasiado". Un caso similar al de Joel: "¿El VAR? En caso de duda siempre para el equipo grande, eso es así, siempre pasa. Siempre son jugadas pequeñas a favor del equipo grande".

La reforma

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes aprobó un paquete de medidas que se incluirán en el documento y que atañen a las declaraciones públicas que cuestionen la imparcialidad o la honradez de los árbitros el pasado mes de mayo. Esto no se refiere a las faltas de respeto ni a las protestas que se producen durante los partidos, si no con los que se emitan desde fuera de los estadios, en la prensa o desde cualquier sitio de forma pública.

La intención de la Federación es que las sanciones fueran de 3.000 a 18.000 euros, pero para ello debería tipificarse como muy grave la vulneración de este nuevo articulo. Con los cambios que estableció en la redacción de ese cambio en el Código Disciplinario, estas penas que también incluyen suspensión de partidos se aplicarán en esos casos muy graves. Para las leves se seguirá aplicando la normativa que imperaba anteriormente y sancionaba con 600 euros estos casos. En cualquier caso, será el Comité de Competición el que decida qué grado tiene la infracción.

[Más información: Por qué el VAR no escapa de la polémica: críticas a los aciertos y los motivos de las quejas en La Liga]