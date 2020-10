El día que Messi quiso dejar el Barcelona para jugar con Mourinho

El mundo del fútbol convulsionó después de la noticia bomba del verano: Leo Messi quería abandonar el Barcelona. Después del 2-8 frente al Bayern Múnich, el cambio en el banquillo y las primeras palabras de Ronald Koeman como nuevo técnico culé, dejando claro que no contaba con algunos pesos pesados -incluido el buen amigo del argentino, Luis Suárez-, el '10' dijo 'basta'.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Messi quiere dejar el Barça. Si este verano su adiós no se ha acabado de producir, y parece que a partir de junio de 2021 habrá una nueva entrega del culebrón, en 2004 ya mantuvo conversaciones con el Chelsea para fichar por el club londinense. Y todo por un claro motivo: quería ponerse a las órdenes de Mourinho.

Así lo ha revelado el periodista italiano Gianluca Di Marzio. "Creo que una de las cosas más desconocidas es la transferencia de Messi al Chelsea que no se concretó. En 2004, Messi estuvo muy cerca del Chelsea porque quería jugar para Mourinho", ha asegurado en unas recientes declaraciones.

Leo Messi y José Mourinho EFE

"Hubo una larga conversación, incluso una videollamada entre los dos", ha continuado el italiano. De todo ello habla en el libro que ha escrito: "En mi libro, hablo de esta llamada telefónica que fue muy agradable". Ahora, aunque no ha revelado todo, sí que ha dejado claro que aquella "era la primera vez que Messi había decidido dejar el Barcelona".

Otra vez el Chelsea

Cuando se conoció que Messi quería dejar el Barça y que había mandado un burofax para declarar sus intenciones, también se produjeron nuevos contactos con el Chelsea. "Luego, hace un par de meses, hubo una segunda edición, pero esa fue la primera vez que Messi estuvo muy cerca de unirse a Abramovich y al Chelsea de Mou en la Premier League", ha declarado Di Marzio.

Aunque el conjunto londinense no fue colocado entre los primeros puestos de los pretendientes de Leo Messi, según el periodista italiano sí que hubo contacto entre las partes para un posible fichaje. Lo cierto es que en la Premier League se habló más de la posibilidad de que recalase en el Manchester City de Pep Guardiola e incluso en el Manchester United.

Leo Messi protesta por una acción ante el Sevilla EFE

Después de mantener en vilo al barcelonismo, y al mundo del fútbol en general, durante semanas. El culebrón llegó a su último capítulo por el momento con el anuncio de que Messi continuaría al menos una temporada más en el Barça. Esto no quiere decir que vaya a renovar o a colgar las botas vestido de azulgrana y es que en su despedida a Luis Suárez volvió a mostrarse muy enfadado.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió 'La Pulga' en su cuenta de Instagram

