Jordi Alba sufre una lesión en los isquiotibiales y es duda para el Clásico

El FC Barcelona pierde a Jordi Alba por lesión. El lateral zurdo del equipo catalán tuvo que retirarse en el encuentro de este domingo frente al Sevilla FC al sentir unas molestias musculares y el club ha confirmado que padece una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha.

El jugador del equipo blaugrana tuvo que retirarse del campo en el minuto 75 cuando, tras intentar alcanzar un balón que caía sobre su banda, notó que algo no iba bien. Rápidamente se echó la mano sobre su muslo derecho e hizo una llamada de emergencia al banquillo para avisar de que había notado algo que no le había gustado y que podía ser síntoma de una lesión.

Ronald Koeman preparó rápidamente el cambio y Jordi abandonó el terreno de juego, aunque ya era tarde porque la lesión se había producido tal y como han confirmado los servicios médicos del club catalán esta misma mañana. A pesar de que se intentaron extremar las precauciones conociendo el historial de lesiones musculares del jugador, no hubo opción y ex del Valencia tendrá que estar un tiempo de baja.

Jordi Alba persigue Jordán La Liga

El conjunto azulgrana no ha dado a conocer fechas, pero podrían tratarse de un mínimo de dos semanas que podría poner en riesgo el futuro de Jordi Alba en lo que resta del mes de octubre, mes especial teniendo en cuenta que el día 25 se disputará el primer Clásico de la temporada entre FC Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

Jordi Alba intentará aprovechar el parón de selecciones para recuperarse e intentar volver al máximo, ya que el Barça no volverá a jugar hasta el 18 de octubre. Sin embargo, todas las miras del lateral zurdo podrían estar puestas en intentar llegar a ese decisivo encuentro contra el Real Madrid. No obstante, llegar sin rodaje y tras estar tres semanas parados podría ser una temeridad.

Además, hay que tener en cuenta que el FC Barcelona tiene un grave problema en el lateral izquierdo, ya que el suplente habitual de Jordi Alba, Junior Firpo, también se encuentra lesionado. Ronald Koeman tiene 15 días para pensar en nuevas alternativas que le generen confianza suficiente como para afrontar el duelo contra el Real Madrid con alguna garantía.

La opción de Dest

Uno de los que ya se ha ofrecido a cubrir el puesto es el nuevo fichaje del conjunto azulgrana Sergiño Dest. Tras el encuentro frente al Sevilla FC, el lateral derecho del equipo culé aseguró que si el técnico le reclama para cambiar su posición no tendrá ningún problema en cambiar su emplazamiento sobre el césped.

Sergiño Dest en su debut con el Barça La Liga

"No me importa el cambio de banda. Si el entrenador me necesita por el carril izquierdo, no hay ningún problema". Esto aseguraba el lateral ex del Ajax, hizo su debut oficial con la camiseta del Barça, precisamente entrando en sustitución del lesionado Jordi Alba, y pudo comprobar de primera mano las sensaciones de jugar en la liga española.

"Estoy muy feliz por el debut y por la confianza que me ha dado el entrenador. Me hubiera gustado ganar los tres puntos. Es un sentimiento increíble, es uno de los estadios más grandes de Europa, muy bonito".

