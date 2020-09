Cuenta atrás para el fichaje de Depay por el Barça: el viernes, último día para un acuerdo

La plantilla del FC Barcelona aún puede sufrir alguna modificación. Y, además, en forma de fichaje. El club catalán quiere incorporar un delantero y así lo ha venido remarcando en los últimos días. Sin embargo, las dificultades económicas del mercado y la ausencia de salidas importantes frenaron la operación del nuevo goleador blaugrana.

Una situación que puede cambiar en las próximas horas y que entra en la recta final. Memphis Depay, objetivo de Koeman para la delantera del Barcelona, puede cerrarse estos días. Eso sí, el Lyon ya ha puesto fecha límite para certificar la operación. El presidente de la entidad gala ha dejado claro, durante la presentación del brasileño Paquetá, que no se producirá ningún movimiento después de este viernes.

Jean-Michel Aulas, concretamente, ha explicado que una vez se realice la convocatoria de jugadores para la jornada de la Ligue-1 de este fin de semana, el Lyon habrá dado por concluido el mercado de salidas. "A partir del viernes por la noche, cuando Rudi convoque al grupo que podrá jugar contra el Marsella, no habrá más salidas". No cierra la puerta a "otras llegadas", pero tiene claro que no dejará escapar a ninguna de sus estrellas tras el viernes.

Memphis Depay, con el Lyon Reuters

Las previsiones que tienen en la directiva francesa son de perder a máximo tres jugadores. "Podemos perder a dos jugadores en los próximos dos días". Y uno de ellos es Depay, cuya marcha al FC Barcelona se viene rumoreando desde la llegada de Koeman al banquillo del Camp Nou pero que no parece haber avanzado demasiado. Entre otras razones por el 'caso Messi' o el conflicto que se produjo con Luis Suárez y su forma de salir del club.

Los problemas con el delantero

La urgencia del Barcelona por incorporar un delantero es tal que hasta la premisa de dejar salir antes de entrar pierde valor en este caso. Ramón Planes, encargado de la dirección deportiva del club, aseguró hace unos días que la intención de fichar un delantero nace "hace meses" para "abrir una nueva etapa".

"Necesitamos una mezcla de experiencia y calidad, en esos perfiles nos movemos. La búsqueda del delantero es público que viene de lejos y no tiene que estar supeditada a las salidas. La maquinaria del fútbol sigue y el Barça es muy grande, no puede parar para incorporar a los más grandes", detalló el máximo responsable del área deportiva.

Y Depay encajaba en ese perfil. El jugador, además, no negó esa posibilidad: "Ahora entrena al Barcelona, pero yo estoy centrado en el Lyon. Es cierto que puedo soñar con grandes clubes, ya veremos qué pasa". Su tren a Barcelona podría pasar en cuestión de horas en una oportunidad única.

Esta temporada ha disputado un total de cinco partidos con el Lyon en la Ligue-1. Y los datos son muy positivos para él, pues ha anotado hasta cuatro tantos en poco más de 313 minutos de juego. Tres de ellos, eso sí, se produjeron en un mismo partido ante el Dijon.

