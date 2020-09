El vestuario del Sevilla se vuelca con En-Nesyri: así fue el fallo que pudo darles la Supercopa

El Sevilla no pudo comenzar la temporada como la terminó. El título de la Europa League les dio el billete para la Supercopa. Pero como rival iban a tener a un Bayern de Múnich que había metido miedo, mucho miedo, en la Champions League. Pese a todo, el conjunto de Lopetegui pudo ganar y tuvo una acción clave a minutos del final.

El cuadro español, con En-Nesyri como protagonista, se plantó en un mano a mano con Neuer. Era el minuto 88, por lo que ver portería colocaría un 1-2 definitivo y, por ende, el título sería del Sevilla. Sin embargo, el atacante perdonó. Neuer, con una gran acción, mandó el balón a córner. El alemán se hizo grande y el disparo, raso, no alcanzó la portería.

No había gol, el empate se mantenía y el duelo se iría a la prórroga. Luego, en el tiempo extra, de nuevo En-Nesyri perdonaría con un tiro al palo. Una acción individual y en la que no tuvo que intervenir Neuer gracias a la fortuna del poste.

Dos acciones fundamentales y que influyeron en el 2-1 final. Es por ello que el propio jugador, al término del partido, rompió a llorar. Y por la misma razón, todo el vestuario hispalense cerró filas. Desde Lopetegui hasta un peso pesado del sevillismo como Rakitic. Todos, en sus declaraciones posteriores, respaldaron a En-Nesyri.

Mano increíble de Neuer.

Uno de los análisis más importantes e inminentes fue el del entrenador. Lopetegui, que se acercó a consolarle, mostró su apoyo al atacante. "Lógicamente estaba triste", confesó en los micrófonos de Movistar. Algo que un veterano como Lopetegui ve "lógico". "Evidentemente es muy joven, va a seguir mejorando y el fútbol le va a dar la revancha", espetó el entrenador del Sevilla.

El vestuario le apoya

Sus palabras no quedaron como algo puntual. Jordán, otro de los miembros del Sevilla, también defendieron la actuación del delantero y asumió él mismo responsabilidades: "Lo hemos dejado todo, hoy nos va a costar mucho dormir porque ha habido dos jugadas, la de En-Nesyri y una mía nada más empezar la prórroga, para ganarle a un rival que siempre compite. Nos vamos a levantar seguro y desde el domingo, vamos a dejarlo todo para hacer una gran temporada".

Por su parte, Rakitic, reciente fichaje e ídolo en el club, trasladó en El Larguero su defensa a En-Nesyri: "Darle ánimos". El ex del Barcelona recalcó que "ganamos y perdemos todos juntos" y que, pese a que "ha estado ahí para poder marcar, no pudo ser" y "no pasa nada". "Es un jugador fantástico y una gran persona. Marcará muchos goles en el Sevilla", concluyó.

Incluso Bono, que le conoce bien, expresó que "el fútbol tiene eso" y recordó la actuación de Neuer: "Al final el portero de ellos hace una gran parada. Y la segunda jugada se la fabrica él. Son cosas del fútbol, hay que seguir. El sevillismo tiene que estar tranquilo".

