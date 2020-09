Lopetegui: "Hace muchos años que no aparecía un equipo de la contundencia del Bayern en Europa"

La Supercopa de Europa se disputa este jueves 24 de septiembre en Budapest. El Sevilla, como campeón de la Europa League, y el Bayern Múnich, en calidad de vigente ganador de la Champions, se enfrentan por el cetro continental. En la previa del encuentro ha comparecido ante los medios de comunicación Julen Lopetegui.

El técnico fue preguntado por Bono, quien firmó grandes actuaciones en la Europa League, pero fiel a su estilo Lopetegui ha echado balones fuera: "Yo me fijo en los jugadores de mi equipo, no de los demás. Estoy contento de tener los porteros que tenemos. Compararlos forma parte de vuestro trabajo".

Han pasado ya varias semanas desde que el Sevilla se proclamase campeón de la Europa League, pero el que fuera seleccionador español no ve una gran diferencia entre el estado de forma de sus jugadores entonces y ahora: "Es cierto que hemos parado muy poco tiempo. Ha habido futbolistas que han salido y otros han llegado pero tenemos ilusión por seguir conseguiendo cosas".

Charla de Julen Lopetegui a los jugadores del Sevilla EFE

En el ensayo general, el de Asteasu ha probado con tres centrales: "Hemos jugado dos partidos amistosos con la intención de adaptarnos al ritmo de competición y recorrer. Hemos tenido variantes esta temporada y somos previsibles también en lo que hacemos. Por encima de cualquier decisión táctica está la voluntad y el ánimo de afrontar un partido de estas características que no cabe otra que dar nuestra mejor versión para competir con un equipo como el Bayern".

Éxitos pasados

La historia reciente del Sevilla confirma al conjunto hispalense como el gran dominador de la Europa League. Un equipo que en la temporada 2020/2021 jugará la Champions League y en el que hay puestas muchas expectativas para que realice, también en la máxima competición continental, un gran papel. Pero delante tiene ahora al Bayern Múnich.

El conjunto bávaro fue un rodillo la pasada temporada en la Bundesliga y... también en la Champions League. Desde el reinicio de la 2019/2020 se vio al Bayern como el claro favorito para hacerse con 'La Orejona' y aunque el resultado de la final fue ajustado, victoria por 1-0 para los alemanes, las sensaciones fueron otras. Es por eso que Lopetegui no ha dudado en piropear a su próximo rival.

"Tenemos tantas ganas que todo lo demás queda en un segundo plano. Es el momento de la adaptación permanente. Hace muchos años que no aparecía un equipo de la contundencia del Bayern en Europa", ha afirmado el entrenador vasco ante los medios de comunicación en Budapest.

Diego Carlos

Uno de los grandes nombres propios en el éxito del Sevilla en la Europa League no es un delantero o un jugador de ataque, sino Diego Carlos. El central cotiza al alza, pero pese a los rumores, todo apunta a que no se moverá del Sánchez Pizjuán. Sobre él también se le ha preguntado a Julen Lopetegui: "Vamos a necesitar sobre todo jugar como un equipo. No hay otra manera de atacarles o defenderles, eso trataremos de hacer. Intentaremos que todos, no solo Diego, den su mejor versión".

