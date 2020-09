Di María estalla tras ser 'olvidado' por Argentina: "Si me rompo el ojete en el PSG es para ir"

El volante ofensivo del París Saint-Germain Ángel Di María dijo este miércoles que no le encuentra "explicación" y que es "difícil de entender" porque "estando en un buen momento" no fue citado por Lionel Scaloni para los partidos de Argentina de las eliminatorias mundialistas de octubre.

"No encuentro explicación, no tengo palabras. Muchos dicen que ya estoy mayor, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, lo demuestro en cada partido. Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la oportunidad en la selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado... Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar", dijo 'Fideo' a Radio Continental.

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador solo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve doce años, pero es mi sueño y quiero volver a estar. Si uno se pone en el recambio, (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos", añadió.

Di María, en un partido del PSG Reuters

A la altura de Neymar y Mbappé

El futbolista aseguró que a sus 32 años sigue "corriendo de la misma manera" y que en "cada partido" demuestra que puede "estar a la altura" de Neymar y Kylian Mbappé, sus compañeros en el París Saint-Germain.

Di María dijo que nunca le explicaron su ausencia en las últimas convocatorias: "Amo estar en la selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina. Voy a dar el 100%", dijo.

La salida frustrada de Messi

También contó cuál fue su reacción cuando Lionel Messi anunció que quería dejar el Barcelona: "Lo primero que le mandé a Messi cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona fue una captura de Instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con Messi", reveló.

Scaloni presentó el 18 de septiembre una lista preliminar de 30 futbolistas argentinos que juegan fuera de Europa con miras a los partidos de las eliminatorias sudamericanas de octubre. La Albiceleste recibirá a Ecuador el 8 de octubre y visitará a Bolivia en La Paz el día 13. En la nómina aparecen Messi (33 años), Otamendi (32) y Alejandro 'el Papu' Gómez (32), entre otros.

