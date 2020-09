Otro contratiempo para el estreno de Koeman: Braithwaite, lesionado

Martin Braithwaite será baja para el estreno del Barça en la temporada 2020/2021. El delantero sufre una rotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y, aunque el club no indica tiempo de recuperación en el parte médico, todo indica que no llegará al encuentro de la próxima semana entre el nuevo equipo de Ronald Koeman y el Villarreal. Nuevo contratiempo para el holandés, que ayer comunicaba a Riqui Puig que no entraba en sus planes.

Braithwaite ya no jugó el último partido disputado por los catalanes, anoche en el trofeo Joan Gamper ante el Elche (1-0, gol de Antoine Griezmann). El danés, inicialmente en la rampa de salida del equipo y con ofertas de la Premier League, podría permanecer en el conjunto de Ronald Koeman si Luis Suárez es traspasado.

Después de su llegada en el pasado mes de febrero y tras tener pocos minutos en el Barcelona, afronta con incertidumbre el final del mercado de traspasos. Sigue con contrato en vigor y no parece que vaya a moverse. De momento, no han llegado al club blaugrana ofertas por su fichaje.

COMUNICADO MÉDICO

@MartinBraith, con una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo



Los detalles: https://t.co/Pr5a7jcSsi pic.twitter.com/TNS0Zmf4pf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 20, 2020

La lesión de Braithwaite y la situación incierta de Suárez en el club dejan a Ronald Koeman sin un delantero centro nato en la plantilla y veremos cuál será su apuesta para ser la referencia ofensiva en el estreno liguero contra el submarino amarillo. Todo apunta a que Messi jugará como referencia.

Riqui, sin sitio

Sorpresón total para el barcelonismo, que veía a Riqui Puig como una de las caras para afrontar la reconstrucción del equipo. Una de las últimas grandes perlas de La Masía, que deberá salir de Barcelona para poder encontrar los minutos que Koeman ya le ha asegurado que no tendrá con él. Una promesa que se queda sin hueco, mientras otros veteranos siguen con plaza en el vestuario culé en plena crisis.

A Riqui Puig le supone este anuncio de Koeman un duro varapalo. Su sueño siempre ha sido triunfar en el Barcelona, pero ahora ve como se le cierras las puertas de golpe. Lo lógico sería pensar en una cesión, pero el Barça busca dinero para financiar fichajes como el de Memphis Depay por lo que no se puede descartar nada.

La pelota está en el tejado del Barcelona y la directiva de Bartomeu. Koeman ha puesto en la rampa de salida uno de sus mayores valores de futuro y la revolución tras el 2-8, a ojos del aficionado, se está quedando a medio camino con la única salida, por el momento, Ivan Rakitic.

Lo que está claro es que a Riqui Puig le quedan dos semanas para encontrar destino. Se presuponía que él sería una de las caras jóvenes del equipo junto a Ansu Fati, pero Koeman tiene otros planes. El 4 de octubre se cierra el mercado de fichajes, por lo que empieza una contrarreloj para dar salida a Riqui que se quedó sin jugar este sábado en el Trofeo Joan Gamper ante el Elche.

