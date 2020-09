La moción de censura en el Barça, a contrarreloj: quedan 24 horas y solo faltan 2.400 firmas

Los impulsores de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva, anunciaron este martes que ya tienen recogidas 12.700 firmas de las 16.521 necesarias para llevar el proceso a un referéndum. Pues un día después, la cifra ha aumentado hasta los 14.100 firmantes, que deja el objetivo a solo 2.421 firmas en las 24 horas que restan por delante.

El dato aparece a un día de que acabe el plazo para que los socios del club catalán puedan dar apoyo a la moción con su rúbrica. El jueves 17 de septiembre será la última jornada para poder hacerlo.

En el anterior recuento, hecho público el 8 de septiembre, los impulsores de la moción informaron de que tenían 7.500 firmas recogidas.

Marco Duch, portavoz de los grupos que apoyan la censura, habló al respecto: "Es una muy buena cifra, una base buena para encarar estos últimos días de recogida de firmas. El ruido es un elemento que siempre va asociado a procesos como éste y más en el caso del Barça. Continuaremos remando todos a una con el mismo objetivo. De cara a los próximos días intensificaremos nuestro mensaje, reforzando nuestra presencia, por ejemplo, a nivel de redes".

"Evidentemente, las mociones se ponen en marcha para que prosperen. Pero si no llegamos, fracaso no será la palabra que tendremos que usar. Ya hemos llegado a la cifra más alta de apoyos que nunca ha recibido un intento de moción en toda la historia del Barça. Y lo hemos hecho, además, en un contexto de pandemia y sin partidos en el Estadio", añadió por si no prosperara la moción.

La estrategia de Farré

Jordi Farré, el solicitante y el responsable jurídico de la moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva, presentó este lunes una plataforma de firmas telemáticas para que los socios del club también puedan dar su rúbrica para la moción de forma digital.

Jordi Farré

"La semana pasada la Generalitat de Cataluña dio validez a un decreto ley formulado a partir del coronavirus y, aunque dijeron que no valía para la moción de censura, sí sirven para cualquier proceso ordinario. Y esta moción empezará cuando tengamos las 16.520 firmas necesarias para llevarla a referéndum. Hasta ahora, lo que estamos haciendo es un proceso ordinario", explicó Farré en una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Ingenieros de Barcelona.

Además, el precandidato dijo que esta acción "también está amparada por un decreto de la Unión Europea, el cual ninguna entidad puede ignorar. Hemos estudiado la cuestión con tres bufetes de abogados y le han dado toda la validez".

Se han habilitado dos páginas webs para llevar a cabo esta recogida de firmas: votcensura20.cat y mesqueunamocio.cat. Los dos otros precandidatos y los ocho grupos de opinión del entorno azulgrana que apoyan la moción no están de acuerdo con la iniciativa que hoy presentó Farré a tres días de que acabe el plazo para recoger las firmas.