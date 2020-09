Mourinho y la 'bomba' a punto de estallar en el vestuario del Tottenham

La relación entre José Mourinho y el vestuario del Tottenham estaría a punto de saltar por los aires. En las últimas semanas, los Spurs han estado de moda por el documental All or Nothing de Amazon Prime, que muestra desde dentro la pasada temporada del equipo londinense. Todos los secretos del Tottenham salieron a la luz, pero parece que se empienza a abrir una brecha ente Mou y sus jugadores en su segundo año.

El motivo es la derrota contra el Everton en la primera jornada de la Premier League. Mourinho estalló en rueda de prensa: "No me ha gustado el equipo. Hemos estado vagos en la presión, consecuencia de una mala forma física. Algunos jugadores no han tenido pretemporada, no quiero hablar de ello. Estoy decepcionado. Presión vaga, eso es lo que quiero decir. Arriba hemos hecho una presión vaga, y ello crea situaciones de desventaja para el resto del equipo".

Al vestuario no habría sentado bien que su entrenador les llamara "vagos". Ben Davies, lateral del equipo, replicó al portugués: "Creo que todos hicieron lo mejor que pudieron en el campo. Dimos todo lo que teníamos. Y no tengo ninguna duda de mis compañeros. Es verdad que la actuación no fue la mejor". Este cruce de declaraciones pone bajo amenaza el seno del club de Londres.

Otra decepción del Tottenham

El Everton, en el partido debut del colombiano James Rodríguez, sorprendió al decepcionante Tottenham Hotspur de José Mourinho que empezó la temporada con derrota en casa (0-1).

Con apenas solo unos entrenamientos en el cuerpo tras llegar al Everton esta semana, Carlo Ancelotti alineó a James Rodríguez y le trajo muy buenos resultados.

José Mourinho Reuters

El colombiano, con su excelente zurda intacta, fue de los mejores del encuentro y apareció permanentemente en la zona de ataque del Everton.

Junto a él en el medio estuvieron jugadores de la talla de André Gomes, Allan y Abodulaye Doucouré, que contribuyeron a que los Toffees dominasen el partido e infligiesen la primera derrota de Mourinho en un debut en la Premier League.

El Everton amenazó en la primera parte con dos ocasiones muy claras, primero cuando Richarlison regateó a Hugo Lloris, pero al rematar a puerta vacía se desequilibró y echó la pelota por encima del larguero, y más tarde cuando un disparo de James desde la frontal del área se marchó rozando el palo.

El Tottenham apenas creó peligro con un centro envenenado de Heung-min Son que no alcanzó a rematar Kane y lo pagó en la segunda parte.

En una jugada de estrategia, Lucas Digne colgó una falta lateral al corazón del área y Dominic Calvert-Lewin cabeceó a la escuadra elevándose por encima de Eric Dier.

La derrota choca de forma frontal con lo que se supone que es el fuerte de Mourinho, las segundas temporadas. Después de conseguir el pase a la Europa League de manera dramática la campaña pasada, el Tottenham deberá mejorar mucho sus resultados desde ya para poder soñar con meterse entre los seis primeros.

