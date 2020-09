El Gobierno de Brasil se pronuncia oficialmente en defensa de Neymar: "No es la primera vez"

El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil expresó este martes su "solidaridad" con Neymar, expulsado en Francia tras un incidente que denunció como racismo, y protestó contra todo tipo de discriminación.



"Frente a otro caso de racismo en el fútbol", destacó, en referencia al partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, el ministerio aseguró que "no es la primera vez que es víctima de prejuicios raciales". En una nota oficial, condenó "vehementemente todo tipo de violencia" y expresó su "repudio" a "todos los episodios de discriminación por el color de la piel".



El comunicado también reiteró "el compromiso" del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro con "el fin del racismo en el fútbol y en toda la sociedad". El partido, disputado el pasado domingo en París, acabó con cinco jugadores expulsados, entre ellos Neymar, quien vio la tarjeta roja después de golpear en la cabeza al español Álvaro González.



Tras el encuentro, el jugador de la selección brasileña aseguró que había sido objeto de insultos racistas por parte del defensa del Olympique, que lo ha negado de forma enérgica. El caso aún deberá ser analizado por las autoridades deportivas francesas, pero aún así Neymar y González han llevado su duelo a las redes sociales, en tanto que ambos clubes han salido en defensa de sus jugadores.

Neymar, durante el partido del PSG ante el Olympique de Marsella de la Ligue-1 Reuters

La última en pronunciarse ha sido la Federación de Fútbol de Francia, que por medio de su presidente ha calificado de "lamentable" la actitud de ambos conjuntos. Además, Le Graet ha subrayado en su intervención que no existe el racismo o "apenas" lo hace en el mundo del deporte y del fútbol en particular. Unas declaraciones en respuesta a la denuncia de Neymar.

"En un partido puede haber discrepancias. Cuando un negro marca un gol, todo el estadio se pone de pie. El racismo en el deporte, y en el fútbol en particular, es un fenómeno que existe poco o nada", ha afirmado el máximo dirigente del fútbol galo.

La polémica carta de Neymar

El delantero del PSG quiso detallar su opinión tras la polémica generada. Para ello empleó sus redes sociales, donde colgó una carta donde relataba lo vivido en las últimas horas.

"Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo a mí mismo diferente de nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitros, asistentes) se posicionaran de forma imparcial y comprendí que ya no hay lugar para actitudes de prejuicio", recalcó el jugador brasileño.

El club galo, por su parte, respaldó al jugador: "Desde hace más de 15 años, el club está fuertemente comprometido en la lucha contra todas las formas de discriminación junto a socios como SOS Racismo, Licra y Sportitude. El Paris Saint-Germain cuenta con la Comisión Disciplinaria de la LFP para investigar y aclarar estos hechos. El club está a su disposición para colaborar en las investigaciones".

