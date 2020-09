La jueza única de Competición de la RFEF acaba con el fútbol de los viernes y los lunes

La RFEF acaba con los partidos de los viernes y los lunes, por ahora. La jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado que la jornada con el que daba comienzo la temporada 2020/2021, y por ende el resto hasta que se vean las caras de nuevo en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, se jueguen solo sábados y domingos. LaLiga ha acatado la decisión, pero anuncia que buscará "medidas provisionales" para la segunda jornada.

En Primera División, el Granada - Athletic, se disputará el sábado 12 a las 18:30 horas, en vez del viernes 11. Todo ello salvo que el equipo andaluz o LaLiga fijen otro horario dentro de los días válidos de la jornada de competición, es decir, sábado o domingo. El Alavés - Betis pasa del lunes 14 al domingo 13 a las 14:00 horas. En Segunda División, el Leganés - Las Palmas se jugará finalmente el sábado 12 a las 18:45 horas y el Mirandés - Alcorcón a la misma hora el domingo 13.

Fue el pasado día 1 de septiembre cuando la Federación instó a LaLiga a que los horarios de la primera jornada se disputen tan solo en los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Y es que, según señaló en un comunicado la RFEF, "los jueces y tribunales" ya avalaron que solo se podría jugar sábados y domingos. Añadiendo, además, que "en un Estado de Derecho todos estamos obligados a cumplir las leyes y las resoluciones judiciales".

Los horarios definitivos para la jornada 1 de La Liga 2020/2021

La persona que estaba destinada a mediar entre Javier Tebas y Luis Rubiales en esta guerra, Irene Lozano, reaccionó al instante a esta resolución: "Tengo comprobado que hay mucha gente que dice muchas cosas en los medios y comunicados y que luego no se traducen en actos administrativos sustanciales. Lo que haremos será esperar a que haya una petición formal de que terciemos en este asunto y, cuando llegue, lo estudiaremos. No me gusta mediar cuando ya está judicializado. Si eligieron el conflicto, eligieron el conflicto. En las cosas no judicializadas, estamos dispuestos a mediar".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.