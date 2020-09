Los opositores a Bartomeu celebran la continuidad de Messi y señalan a la directiva del Barça

El FC Barcelona sigue sin romper su silencio tras la decisión de Leo Messi de continuar una temporada más. El único mensaje lanzado desde el club ha generado cierta polémica y se ha limitado a un escueto tuit recogiendo unas declaraciones del argentino. Por el contrario, los grandes rivales de Josep María Bartomeu sí han aprovechado la oportunidad para pronunciarse al respecto.

Uno de ellos ha sido Joan Laporta, uno de los rostros más conocidos del barcelonismo y más duro con Bartomeu. El que fuera presidente del club entre el 2003 y el 20010 ha dejado claro que la decisión de Leo Messi es "sabia" y está "muy bien explicada", recalcando que el '10' ha estado "magnífico" en estas tensas últimas horas.

Por su parte, Victor Font ha destacado una de las frases más rotundas de Messi en la entrevista donde ha confirmado su continuidad. "Hace tiempo que no hay proyecto ni nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros", ha recordado Font. El candidato ha defendido que "solo con un proyecto sólido" y "bien trabajado" podrán superar "los retos del futuro". Además, lo ha hecho recuperando una fotografía de Messi y Xavi, dos de los grandes referentes de la edad dorada del Barça.

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros" - Leo Messi



Només amb un projecte sòlid, ben treballat, superarem els reptes de futur. Reconstruïm el Barça.



Sí al futur! ️ ️ pic.twitter.com/FrSD2BTsmo — Víctor Font (@victor_font) September 4, 2020

Magnífic Leo, sàvia decisió molt ben explicada.



I ara a seguir lluitant per tornar a guanyar i seguir fent Història.



Avui #Messi ens has donat una alegria mès al barcelonisme! — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) September 4, 2020

Tanto Laporta como Font forman parte del grupo que se ha unido a la moción de censura impulsada por los opositores a Bartomeu. Este proceso comenzó con algo de polémica, pues Jordi Farré no contó con ninguno del resto de candidatos a la presidencia. Un movimiento que no sentó bien y que generó cierta división entre el barcelonismo alejado de Bartomeu.

Sin embargo, tras recapacitar, los rivales de la actual directiva culé se reunieron y decidieron apoyar la moción de censura para conseguir las firmas necesarias para que siga adelante. De lo contrario, Bartomeu hubiera salido reforzado.

Messi señala a la directiva

Pese a la continuidad de Messi, la directiva del FC Barcelona sigue estando en una posición de debilidad. El argentino ha vuelto a señalar la mala gestión que se ha hecho del equipo y ha reflejado su división total con Bartomeu y su equipo. No parece que haya nada que lo arregle y menos después de que el '10' haya relatado las diversas promesas que el presidente ha incumplido estos meses.

Alphonso Davies y Leo Messi durante el Barça - Bayern Reuters

"Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", ha explicado Leo Messi en la entrevista donde ha confirmado que seguirá un año más. "Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva". Esta, por el momento, es la única valoración realizada por Messi sobre el nuevo proyecto de Koeman.

