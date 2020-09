El Barça rompe su silencio con polémica: comparte las palabras de Messi, pero olvida su crítica

El culebrón de final de temporada ha concluido y con la resolución menos esperada de todas. Leo Messi seguirá en el FC Barcelona un año más y no abandonará la entidada catalana hasta el año que viene. Cumplirá, por tanto, todo el tiempo que tenía firmado en su último contrato de renovación. Sin embargo, no lo hará como si no hubiera pasado nada.

Messi ha dado a conocer su decisión en una extensa entrevista. En ella, el delantero del Barça ha confirmado que se quedará una campaña más y que lo hace para evitar cualquier discusión en los juzgados con el que considera el club de su vida. Además, ha cargado en varias ocasiones contra el presidente Bartomeu y ha dejado clara su oposición a la forma de gestionar la entidad.

El silencio en el Barcelona desde que se ha producido esa comunicación pública es total. En la entidad culé nadie se pronuncia. Tampoco los jugadores, que llevan varios días desaparecidos de las redes sociales y que, tras el anuncio de Messi, no van a cambiar. La única respuesta ha sido de las cuentas oficiales del equipo y compartiendo con los aficionados las declaraciones más optimistas de Messi.

️ Leo #Messi: “Donaré el màxim. El meu amor pel Barça no canviarà mai” pic.twitter.com/42vBNCFzcK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 4, 2020

