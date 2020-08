Pep Guardiola se marcha de Barcelona y deja en el aire si ha cerrado el fichaje de Leo Messi

Pep Guardiola ha puesto punto y final a su viaje a Barcelona. El entrenador del Manchester City ha pasado unas horas en la ciudad condal en la que se le ha visto realizando algunas salidas como la que hizo a un conocido restaurante para cenar y conversar con el dueño. Sin embargo, toda la atención la centra su posible encuentro con Leo Messi.

El técnico catalán es una de las claves del fichaje del argentino por el City. Guardiola es una pieza fundamental para que Messi se haya terminado convenciendo de que salir del FC Barcelona era lo mejor para él y que en el Etihad Stadium podía encontrar su nueva casa en la que pelear de nuevo por grandes conquistas.

Por ello, el viaje de Guardiola ha levantado tanto revuelo, porque era la ocasión perfecta para reunirse con el protagonista de las últimas horas en la actualidad del fútbol mundial. La salida de Leo de Can Barça podría suponer un antes y un después en el mercado de fichajes y podría suponer un panorama completamente nuevo tanto para LaLiga como la Premier League.

Guardiola y Lillo camino de Manchester. Lo vemos ahora en @Gol @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/yxnUO46rdB — Alex Pintanel (@alexpintanel) August 31, 2020

Guardiola, que fue visto en el aeropuerto junto a su ayudante Juanma Lillo, fue preguntado sobre sus planes en la ciudad condal y sobre si había habido encuentro para convencer a Leo de mudarse a Manchester, pero el técnico desapareció por la pasarela intentando crear el menor revuelvo posible.

Lo que está claro es que la presencia del técnico de Santpedor no ha sigo una buena señal para el FC Barcelona. Una persona de su propia casa es la que podría terminar sacando a su mayor estrella de la plantilla tras su ruptura de relaciones definitiva con Josep María Bartomeu y su desencantamiento con el nuevo proyecto de Ronald Koeman.

ÚLTIMA HORA | GUARDIOLA pone rumbo a MANCHESTER tras sus vacaciones en BARCELONA.



¿Habrá cerrado el fichaje de MESSI?



Nos vemos a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega.



Josep Soldado pic.twitter.com/musObgJOfA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020

La salida de Messi, cada vez más cerca

La historia de Leo Messi y el FC Barcelona puede estar llegando a su fin y cada día se vive un nuevo capítulo desde que el argentino enviara un burofax al club el pasado martes. La famosa guerra de los comunicados ha derivado en una rebeldía del argentino que no solo se ha negado a presentarse a las pruebas médicas y a las pruebas PCR, si no que este acto ha provocado que el argentino no vaya a comenzar la pretemporada junto con el resto de sus compañeros.

De esta forma, el Manchester City quiere pescar en río revuelto aunque necesita que Leo pueda salir gratis del club, o bien, que el Barça acepte esa reunión que el entorno del argentino propone para poder sentarse a negociar una salida por un precio asequible teniendo en cuenta la dificultad que supone fichar a un jugador que cobra 50 millones de euros netos al año.

Por todo ello, el viaje de Pep Guardiola a Barcelona ha levantado una polémica especial y es el que el morbo de ver al entrenador del Manchester City en la ciudad condal en una semana clave para el futuro de la estrella culé ha sembrado muchas dudas en la directiva blaugrana que tendrá que gestionar una situación cada vez más complicada.

[Más información: Los escenarios del ‘caso Messi’: las opciones tras no presentarse a las pruebas del Barça]